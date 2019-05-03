Москалькова о ситуации с Вышинским: беспрецедентна с точки зрения права

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян ранее предложила поговорить о свободе слова во Всемирный день свободы печати 15 мая у посольства Украины в Москве.

СУХУМ, 3 мая - Sputnik. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала ситуацию с содержанием под стражей руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского беспрецедентной с точки зрения международного права, сообщает РИА Новости.

"Данная ситуация беспрецедентна с точки зрения международного права", - сказала Москалькова, подчеркнув, что она очень надеется на то, что очередной суд "будет справедливым, и в новом формате правозащитная тематика, надеемся, найдет адекватное понимание восприятия".

По мнению Москальковой, Вышинский находится под стражей по абсурдному обвинению в измене родине, разжигании национальной розни, а фактически - за выполнение своей профессиональной работы.

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"Я была на суде Вышинского, когда рассматривался вопрос об обжаловании его задержания, которое было совершено с нарушением не только прав уголовно-процессуального законодательства Украины, но вообще не вписывалось в понятие законности и справедливости. И суд, надо сказать, удовлетворил все ходатайства защиты о рассмотрении этого вопроса большой коллегией верховного суда. Но до сих пор мы не знаем окончательных результатов", - отметила Москалькова.

Более того, омбудсмен напомнила, что в 2018 году во въезде на Украину отказали тележурналисту Евгения Примакова и многим другим российским журналистам вплоть до депортации их за выполнение своей работы. "Очень важно, чтобы в профессиональный праздник (3 мая - всемирный день защиты прессы – ред.) еще раз сказали "нет" нарушениям прав журналистов", - резюмировала Москалькова.

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Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвиняют в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.

Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.

Путин назвал ситуацию беспрецедентной и подчеркнул, что журналиста арестовали за его прямую профессиональную деятельность. Обеспокоенность выражал и генсек ОБСЕ Томас Гремингер, который напомнил, что все страны — члены организации должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал украинские власти поддержать ценности свободы выражения мнений и немедленно освободить Вышинского.