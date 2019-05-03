США вновь угрожают немецким компаниям санкциями из-за "Северного потока-2"

Ранее Европарламент принял резолюцию о политических отношениях Евросоюза и России, в которой содержатся предложения остановить проект "Северный поток-2", ограничить доступ России к финансам и технологиям, а также больше не считать Москву стратегическим партнером.

СУХУМ, 3 мая — Sputnik. Посол США в Германии Ричард Гренелл вновь заявил о возможности введения санкций в отношении немецких компаний, участвующих в проекте "Северный поток-2", передает РИА Новости.

"С американской точки зрения, этот трубопровод не только транспортирует газ. Он грозит повышенным риском санкций", - сказал посол США в Германии.

Он подчеркнул, что из-за реализации проекта европейские страны ставят себя в зависимость от России.

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Ранее Гренелл отправлял письма ряду немецких компаний, в которых проинформировал о вероятности введения в отношения них санкций со стороны США из-за поддержки "Северного потока-2".

Тогда посол подчеркнул, что США решительно выступают против этого проекта. Он заявил, что "газопровод несет серьезные геополитические последствия" для европейских союзников и партнеров Вашингтона, добавив, что опасения "широко разделяют" ряд государств.

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Проект "Северный поток-2"

"Северный поток-2" предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Разрешение на строительство трубопровода выдали Германия, Финляндия и Швеция.

© Sputnik / Aleksey Vitvitsky Европарламент принял резолюцию с призывом остановить "Северный поток-2"

Против реализации проекта выступают США, продвигающие планы по экспорту своего СПГ, и Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа в Европу. О политической ориентированности проекта также заявляли Латвия, Польша и Литва.

Москва неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния, а правительство Германии не раз высказывалось о том, что расценивает "Северный поток-2" исключительно как экономический проект.