Financial Times: часть "Северного потока — 2" выделят в отдельную компанию

СУХУМ, 14 мар — sputnik. Газета Financial Times со ссылкой на три источника сообщила, что компания Nord Stream 2 AG, оператор проекта "Северный поток — 2", не исключает возможности выделения последних 50 километров газопровода на территории Германии в отдельную компанию, передает РИА Новости.
"Новая компания будет владеть и управлять небольшой подводной частью трубопровода в территориальных водах Германии. В то время как на эту часть трубы будут распространяться правила ЕС, остальная часть "Северного потока — 2" — почти 1,2 тысячи километров через Балтийское море — останется вне юрисдикции блока", — сообщило издание.
Проект находится на стадии разработки, с немецкими ответственными лицами его еще не обсуждали, отмечает издание.
Кроме того, газета подчеркнула, что если такая организация будет зарегистрирована, то это ощутимо подорвет недавнее решение Евросоюза, согласно которому весь проект должен регулироваться энергетическими нормами Евросоюза. В случае, если эти правила будут регулировать только часть газопровода, то их влияние на экономику всего проекта будет ограниченным, пришел к выводу автор статьи.
Речь идет о компромиссном варианте поправок к Газовой директиве Евросоюза, который Совет ЕС, Европарламент и Еврокомиссия согласовали в феврале.
По этому варианту морские участки газопроводов, идущих в Евросоюз из третьих стран, должны подчиняться тем же правилам, что и наземные. В частности, это разделение деятельности по добыче и транспортировке газа, возможность третьих сторон прокачивать газ и правила установления тарифов.
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В немецком Министерстве экономики и Nord Stream 2 AG отказали Financial Times в комментарии по этому поводу, отметив, что ожидают окончательного текста поправок.
Проект "Северный поток-2"
"Северный поток-2" предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Разрешение на строительство трубопровода выдали Германия, Финляндия и Швеция.
Против реализации проекта выступают США, продвигающие планы по экспорту своего СПГ, и Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа в Европу. О политической ориентированности проекта также заявляли Латвия, Польша и Литва.
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Москва неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния, а правительство Германии не раз высказывалось о том, что расценивает "Северный поток-2" исключительно как экономический проект.