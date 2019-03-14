Financial Times: часть "Северного потока — 2" выделят в отдельную компанию

Ранее Европарламент принял резолюцию о политических отношениях Евросоюза и России, в которой содержатся предложения остановить проект "Северный поток-2", ограничить доступ России к финансам и технологиям, а также больше не считать Москву стратегическим партнером.

СУХУМ, 14 мар — sputnik. Газета Financial Times со ссылкой на три источника сообщила, что компания Nord Stream 2 AG, оператор проекта "Северный поток — 2", не исключает возможности выделения последних 50 километров газопровода на территории Германии в отдельную компанию, передает РИА Новости.

"Новая компания будет владеть и управлять небольшой подводной частью трубопровода в территориальных водах Германии. В то время как на эту часть трубы будут распространяться правила ЕС, остальная часть "Северного потока — 2" — почти 1,2 тысячи километров через Балтийское море — останется вне юрисдикции блока", — сообщило издание.

Проект находится на стадии разработки, с немецкими ответственными лицами его еще не обсуждали, отмечает издание.

© Sputnik / Aleksey Vitvitsky Европарламент принял резолюцию с призывом остановить "Северный поток-2"

Кроме того, газета подчеркнула, что если такая организация будет зарегистрирована, то это ощутимо подорвет недавнее решение Евросоюза, согласно которому весь проект должен регулироваться энергетическими нормами Евросоюза. В случае, если эти правила будут регулировать только часть газопровода, то их влияние на экономику всего проекта будет ограниченным, пришел к выводу автор статьи.

Речь идет о компромиссном варианте поправок к Газовой директиве Евросоюза, который Совет ЕС, Европарламент и Еврокомиссия согласовали в феврале.

По этому варианту морские участки газопроводов, идущих в Евросоюз из третьих стран, должны подчиняться тем же правилам, что и наземные. В частности, это разделение деятельности по добыче и транспортировке газа, возможность третьих сторон прокачивать газ и правила установления тарифов.

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В немецком Министерстве экономики и Nord Stream 2 AG отказали Financial Times в комментарии по этому поводу, отметив, что ожидают окончательного текста поправок.

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Проект "Северный поток-2"

"Северный поток-2" предусматривает прокладку двух газовых ниток общей пропускной способностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Разрешение на строительство трубопровода выдали Германия, Финляндия и Швеция.

Против реализации проекта выступают США, продвигающие планы по экспорту своего СПГ, и Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа в Европу. О политической ориентированности проекта также заявляли Латвия, Польша и Литва.

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Москва неоднократно призывала не воспринимать газопровод как инструмент влияния, а правительство Германии не раз высказывалось о том, что расценивает "Северный поток-2" исключительно как экономический проект.