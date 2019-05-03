Письмо журналистов Зеленскому об освобождении Вышинского подписали более 240 человек

Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) ранее сообщил о подготовке обращения к новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой обратить внимание на дело руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

СУХУМ, 3 мая — Sputnik. Открытое письмо с просьбой об освобождении руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, приуроченное ко Всемирному дню свободы печати, подписали более 240 человек, сообщает РИА Новости.

Петиция российских журналистов новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому опубликована на сайте агентства.

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В частности, петицию подписали председатель Союза журналистов Владимир Соловьев, главный редактор МИА "Россия сегодня, RT и Sputnik Маргарита Симоньян, заместитель гендиректора телеканала "Россия-1" Сергей Брилев, гендиректор телеканала ТВЦ Юлия Быстрицкая, генеральный директор и главный редактор ТАСС Сергей Михайлов и Максим Филимонов, главный редактор телеканала НТВ Александра Кошарницкая, генеральный продюсер "Матч-ТВ" Тина Канделаки, главред агентства "Росбалт" Николай Ульянов, ведущие "России 1" Ольга Скабеева и Евгений Попов, первый заместитель главного редактора портала LIFE Андрей Гридасов, журналисты — депутаты Госдумы Петр Толстой, Евгений Примаков и Евгений Ревенко и многие другие.

Всемирный день свободы печати (World Press Freedom Day) отмечается ежегодно 3 мая с 1994 года.

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Дело Кирилла Вышинского

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвиняют в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.

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Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.

Путин назвал ситуацию беспрецедентной и подчеркнул, что журналиста арестовали за его прямую профессиональную деятельность. Обеспокоенность выражал и генсек ОБСЕ Томас Гремингер, который напомнил, что все страны — члены организации должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

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Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал украинские власти поддержать ценности свободы выражения мнений и немедленно освободить Вышинского.