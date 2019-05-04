10:21 04 Мая 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD64.63
  • EUR72.31
Поиск
Запуск АЭС Бушер

Вашингтон предъявил Ирану "ядерный ультиматум"

© Sputnik / Валерий Мельников
В мире
Получить короткую ссылку
70 0 0

Ранее США предоставили 90-дневные исключения из санкций для проектов в Араке, Фордо и российско-иранского проекта АЭС "Бушер".

СУХУМ, 4 мая - Sputnik. Госдеп США озвучил Ирану ряд требований, за невыполнение которых Вашингтон пригрозил введением новых санкций, передает РИА Новости.

Так, США подчеркнули готовность использовать ограничительные меры в случае расширения АЭС в Бушере и экспорта обогащенного урана из Ирана в обмен на урановую руду. Более того, Вашингтон потребовал от Тегерана отказаться от обогащения радиоактивных материалов и переработки плутония.

Флаги Ирана, фото из архива
© AP Photo. Pablo Martinez Monsivais
Опасный соблазн для Кавказа: зачем США раскачивают ситуацию в Иране

В Госдепе также заявили, что США не намерены терпеть обогащения урана Ираном и хранения тяжелой воды выше существующих лимитов. Американское руководство также потребовало от Тегерана предоставить отчет МАГАТЭ о "прошлой военной атомной программе".

В Госдепе отметили, что оставляют за собой право дальнейшего ужесточения односторонних ядерных ограничений в отношении Ирана.

Выход США из "ядерной сделки"

Иран и "шестерка международных посредников" (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) подписали в 2015 году соглашение об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Выполнение требований снимало с Тегерана ранее веденные экономические санкции США, Совбеза ООН и Евросоюза.

Глава МИД Ирана пообещал "развлечь" Трампа в случае ужесточения санкций>>

Однако в прошлом году президент Дональд Трамп объявил о выходе США из сделки с Ираном и восстановлении всех санкций против Тегерана. Кроме того, Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.

По теме

США намерены довести Иран "до нуля": как отреагировал рынок нефти
Иран обратился с жалобой на США в международный суд ООН
Роухани рассказал, почему США вышли из ядерного соглашения
Теги:
санкции, США, Иран


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Уборка в очно-заочной школе в связи с переездом учеников второй Сухумской школы
Назад в прошлое: "новоселье" учеников Сухумской школы №2
В Лондоне найден новый прижизненный портрет и наброски да Винчи
Удивительная находка: в Лондоне обнаружен новый портрет да Винчи
Выборы президента Абхазии
Выборы президента Абхазии: как и когда

Соцсети

Sputnikabkhazia