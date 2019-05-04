Вашингтон предъявил Ирану "ядерный ультиматум"

Ранее США предоставили 90-дневные исключения из санкций для проектов в Араке, Фордо и российско-иранского проекта АЭС "Бушер".

СУХУМ, 4 мая - Sputnik. Госдеп США озвучил Ирану ряд требований, за невыполнение которых Вашингтон пригрозил введением новых санкций, передает РИА Новости.

Так, США подчеркнули готовность использовать ограничительные меры в случае расширения АЭС в Бушере и экспорта обогащенного урана из Ирана в обмен на урановую руду. Более того, Вашингтон потребовал от Тегерана отказаться от обогащения радиоактивных материалов и переработки плутония.

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В Госдепе также заявили, что США не намерены терпеть обогащения урана Ираном и хранения тяжелой воды выше существующих лимитов. Американское руководство также потребовало от Тегерана предоставить отчет МАГАТЭ о "прошлой военной атомной программе".

В Госдепе отметили, что оставляют за собой право дальнейшего ужесточения односторонних ядерных ограничений в отношении Ирана.

Выход США из "ядерной сделки"

Иран и "шестерка международных посредников" (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) подписали в 2015 году соглашение об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Выполнение требований снимало с Тегерана ранее веденные экономические санкции США, Совбеза ООН и Евросоюза.

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Однако в прошлом году президент Дональд Трамп объявил о выходе США из сделки с Ираном и восстановлении всех санкций против Тегерана. Кроме того, Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.