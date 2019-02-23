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Президент США Дональд Трамп

Глава МИД Ирана пообещал "развлечь" Трампа в случае ужесточения санкций

© AFP 2018 / MANDEL NGAN
В мире
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Ранее вооруженные силы Ирана показали совершенно новую крылатую ракету дальнего радиуса действия "Ховейзе".

СУХУМ, 23 фев - Sputnik. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что Тегеран способен удивить Дональда Трампа в случае ужесточения санкций в области экспорта нефти, передает РИА Новости со ссылкой на швейцарское издание Basler Zeutung.

"Я не скажу, что это за способы. Трамп любит элемент неожиданности, поэтому мы его развлечем", - сказал Зариф, отвечая на вопрос, какие меры Иран готовит на случай ужесточения санкций США в нефтяном секторе.

Кроме того, глава внешнеполитического ведомства Ирана призвал международное сообщество преследовать свои интересы в вопросах сотрудничества с Тегераном и подумать, что будет, если США запретят Европе торговать с Китаем.

Президент США Дональд Трамп
© REUTERS / Leah Millis
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По мнению Зарифа, Иран считает недостаточным создание европейского механизма INSTEX для торговых сделок в обход санкций США, так как стране крайне необходимы иностранные инвестиции, а санкции определенно осложняют приход зарубежных компаний.

Иран и "шестерка" международных посредников (США, Британия, Китай, Франция, Германия и Россия) 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.

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США в мае 2018 года объявили о выходе из соглашения о ядерной программе с Ираном и восстановлении всех санкций против страны, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.

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Ранее главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о регистрации совместного механизма расчетов с Ираном INSTEX. На первом этапе он должен обеспечить поставки лекарств, медицинского оборудования и сельхозпродукции. Решение о создании платежного механизма для взаимодействия с Ираном в обход санкций США было принято после выхода Соединенных Штатов из ядерной сделки.

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Теги:
Дональд Трамп, Иран


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