Вирус Эболы унес жизни более тысячи человек в Конго

Роспотребнадзор ранее попросил россиян учитывать информацию о вспышке Эболы в Конго при планировании путешествий.

СУХУМ, 4 мая - Sputnik. Более одной тысячи человек погибло с июля прошлого года из-за вируса геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК), сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

"Ситуация на пятницу, 3 мая 2019 года: всего 1529 случаев заражения - 1463 подтвержденных и 66 возможных, 1008 скончавшихся и 422 вылеченных", - сказано в сообщении минздрава Конго.

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Самая сложная ситуация сложилась в провинциях Катве и Бутембо. Основной причиной быстрого распространения вируса остается несоблюдение санитарных норм.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения ранее выражали крайнюю обеспокоенность риском распространения Эболы на территории соседних Руанды, Уганды и Южного Судана.

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Болезнь, вызванная вирусом Эбола, - острая вирусная инфекция, поражающая людей и некоторые виды животных. Эпидемия Эболы разразилась в Западной Африке в 2015 году и в основном затронула три страны: Гвинею, Сьерра-Леоне и Либерию. Нынешняя вспышка Эболы в ДРК началась в конце июля 2018 года.