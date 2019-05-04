МИД России: у Северной Кореи есть право на мирный атом

КНДР вышла из Договора о нераспространении ядерного оружия несколько лет назад, однако многие государства считают, что выход был оформлен неверно с юридической точки зрения.

СУХУМ, 4 мая - Sputnik. Москва поддерживает идеи возвращения КНДР в Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и предоставления возможности развития в Северной Корее мирной атомной промышленности, заявил замгендиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Олег Рожков, передает РИА Новости.

"После завершения соответствующих процедур по денуклеаризации считаем необходимым возвращение КНДР в рамки ДНЯО с подтверждением права Пхеньяна на развитие мирной атомной программы", - сказал Рожков.

Он подчеркнул, что Россия всецело одобряет международные усилия по урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова.

© Sputnik / Стрингер МИД России: Москва не поддержит договор о запрете ядерного оружия

"Альтернативы политико-дипломатическим методам решения этой проблемы нет. Считаем, что полноценный запуск процесса денуклеаризации Корейского полуострова возможен лишь в случае значительных успехов на политическом фронте и будет в первую очередь зависеть от усилий государств региона", - подчеркнул дипломат.

Более того, он обратил внимание на то, что "демонтаж военно-ядерной программы КНДР должен пройти таким образом, чтобы не было утечек чувствительной информации, связанной с ядерным оружием".

"Этот процесс должен осуществляться под контролем специалистов стран ядерной "пятерки". МАГАТЭ же отводится центральная роль в обеспечении гарантий того, что ядерный материал, выведенный из военной программы, находится под должным контролем", - сообщил представитель МИД.

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КНДР вышла из договора несколько лет назад, однако многие государства исходят из того, что выход был оформлен юридически неверно. Секретариат ООН продолжает рассматривать КНДР как участника ДНЯО, в который входит 190 стран, кроме Индии, Пакистана и Израиля.