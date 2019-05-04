Израильские военные нанесли авиаудары по сектору Газа

По информации израильских СМИ, военные смогли засечь пуски порядка 90 ракет из сектора Газа, а система ПРО "Железный купол" перехватила "десятки" из них.

СУХУМ, 4 мая — Sputnik. Израильская авиация нанесла удары с воздуха по пусковым установкам палестинских ракетчиков на севере сектора Газа, передает РИА Новости со ссылкой на армейскую пресс-службу.

"Около 90 пусков зафиксировано из сектора Газа по израильской территории. Расчеты системы "Железный купол" перехватили десятки из них", — уточняют военные.

В ряде населенных пунктов на юге Израиля, в том числе в Шаар ха-Негеве, Сдот Негеве, Хоф-Ашкелоне и Сдероте, сработали сирены, предупреждающие местных жителей о массированном обстреле с территории палестинского анклава.

Второго мая израильские военные засекли запуск ракет или мин из сектора Газа после того, как сами атаковали позиции палестинских боевиков в ответ на прилетевшие из анклава воздушные шары с горючими и взрывчатыми веществами.

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Эти удары стали самой масштабной эскалацией с конца марта, когда при посредничестве Египта правящее в секторе Газа движение ХАМАС объявило о взаимном прекращении огня с Израилем.