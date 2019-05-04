Мадуро: США ведут в Венесуэле "нетрадиционную войну"

СУХУМ, 4 мая – Sputnik. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что США ведут против его страны нетрадиционную войну, сообщает РИА Новости.

"США хотят, используя доктрину Монро, снова колонизировать Латинскую Америку и Карибский бассейн, они ведут нетрадиционную войну, чтобы ослабить нашу родину, реализуют заговор с большим количеством денег, чтобы разделить и разрушить вооруженные силы изнутри с помощью группы предателей-заговорщиков", - заявил Мадуро.

По мнению Мадуро, таких предателей страна могла видеть во вторник на площади Альтамира в Каракасе, где произошли столкновения при попытке оппозиции с привлечением небольшой группы военных захватить власть. "Они украли пулеметы и винтовки, чтобы направить его против своих же вооруженных сил и народа", - сказал президент.

Мадуро подчеркнул, что Венесуэла не слабая страна и обладает мощными вооруженными силами, которые демонстрируют единение и лояльность, как никогда. "Есть американская империя, которая хочет править всей Америкой, которая хочет реализовать доктрину Монро. А есть боливарианская доктрина. Или Монро – или Боливар, или империя янки – или чавистская Венесуэла", – подчеркнул он.

Закончил Мадуро выступление перекличкой с военными. "Верные всегда - предатели никогда, Чавес жив, независимость и социалистическая родина", - кричали Мадуро и кадеты.

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Попытка госпереворота в Венесуэле

В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против действующего президента Николаса Мадуро. Спикер парламента Хуан Гуаидо 23 января объявил себя временным главой государства на период действия временного правительства. США и ряд других стран заявили о его признании.

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Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы. Великобритания, Германия, Франция и Испания заявили о намерении признать Гуаидо временным президентом страны, если в Венесуэле в течение восьми дней не будут объявлены новые выборы.

Девятнадцать европейских стран приняли 4 февраля совместную декларацию, в которой подтвердили, что признают Хуана Гуаидо временным президентом Венесуэлы. Заявление подписали Испания, Португалия, Германия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Франция, Венгрия, Австрия, Финляндия, Бельгия, Люксембург, Чехия, Латвия, Литва, Эстония, Польша, Швеция и Хорватия. К ним затем присоединились Македония и Румыния.