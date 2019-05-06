Девять подозреваемых по делу о терактах освободили на Шри-Ланке

Отпущенные под залог подозреваемые работали на медеплавильной фабрике в Шри-Ланке, владелец которой устроил один из взрывов на острове.

СУХУМ, 6 мая – Sputnik. Девять подозреваемых в причастности к подготовке бомб для серии терактов, прогремевших на Шри-Ланке 21 апреля, освободили под залог, сообщает телеканал News1st.

© AFP 2019 / Lakruwan Wanniarachchi Власти Шри-Ланки назвали теракты местью за Новую Зеландию

Отмечается, что подозреваемые - работники местной медеплавильной фабрики, владелец которой устроил один из взрывов на Шри-Ланке. Десятый подозреваемый останется под стражей до 20 мая.

Полиция в ходе расследования установила, что, хотя подозреваемые утверждали, что работали на фабрике, большую часть времени они проводили за пределами предприятия, собирая данные в окрестностях Коломбо. Отмечается, что суд запретил отпущенным на свободу подозреваемым покидать страну.

В пасхальное воскресенье, 21 апреля, по Шри-Ланке прокатилась серия из восьми взрывов, которые, по данным минздрава, унесли жизни 250-260 человек. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство"*. По информации властей Шри-Ланки, на территории островного государства действуют порядка 130-140 членов этой организации. По версии следствия, в совершении этих атак участвовали террористов-смертников, личности восьми из них уже установлены.

* Запрещенная в России террористическая организация.