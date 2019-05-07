Медведев дал поручения комиссии по катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100

СУХУМ, 7 мая - Sputnik. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительственная комиссия по расследованию крушения самолета в Шереметьево изучит техническую сторону трагедии и сделает необходимые выводы, передает РИА Новости.
"Здесь - три ключевые задачи. Первая задача, безусловно, людям помочь, поддержать семьи погибших. Но и чтобы все получили необходимую помощь: от материальной до психологической. Вторая задача – расследовать обстоятельства произошедшего, технологическую сторону, конечно, правовую, чем и занимаются следственные органы, сделать необходимые выводы", - заявил Медведев.
Кроме того, Дмитрий Медведев от имени правительства выразил соболезнования родным и близким погибших в результате катастрофы самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево.
"Пятого мая произошла трагедия с нашим самолетом, погибли люди. Хочу еще раз от имени правительства выразить глубокие соболезнования родным и близким погибших", - сказал Медведев.
Премьер-министр также поручил максимально быстро провести выплаты пострадавшим и родственникам погибших при ЧП в Шереметьево.
"Первый момент: нужно сделать так, чтобы эти выплаты <...> максимально быстро дошли до получателей, поскольку тут есть целый ряд нюансов и организационного, и правового характера, связанных с ведением следствия и целого ряда других процедур. Но нужно так организовать все это, чтобы это было сделано практически без задержек", — заявил он на заседании правительства.
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Глава Минтранса России Евгений Дитрих в свою очередь сообщил, что трое госпитализированных после авиакатастрофы в остаются в тяжелом состоянии.
"В медицинских учреждениях на сегодняшний день находятся десять пострадавших, пятеро из них госпитализированы сразу, пятеро обратились за медицинской помощью позднее", - отметил Дитрих.
Четверо пострадавших находятся в центре Вишневского, еще пятеро — в НИИ Склифосовского и один — в центре ФМБА.
Трагедия в Шереметьево
Катастрофа с Sukhoi Superjet 100 произошла в воскресенье вечером. Лайнер следовал из Москвы в Мурманск. После 28 минут полета экипаж решил экстренно вернуться в столичный аэропорт.
Самолету удалось сесть только со второй попытки. При жесткой посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Потом огонь перекинулся на всю хвостовую часть.
Погиб 41 человек. Спастись удалось 33 пассажирам и четырем членам экипажа. Возбуждено уголовное дело.
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Следователи рассматривают несколько версий случившегося — недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр лайнера, неисправность судна, неблагоприятные метеоусловия.