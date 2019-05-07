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Суд Киева продлил арест Кирилла Вышинского

© Sputnik / Стрингер
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Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (161)
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Ранее российский уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова выразила надежду, что с изменением власти на Украине дело руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского будет прекращено.

СУХУМ, 7 мая — Sputnik. Подольский суд Киева продлил арест руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, рассказал РИА Новости адвокат Андрей Доманский.

"Продлили срок содержание под стражей до 22 июля. Защите в ходатайстве об изменении меры пресечения отказали", — сказал Доманский.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова незамедлительно отреагировала на решение суда о продлении ареста Кириллу Вышинскому.

© Sputnik / Стрингер
Москалькова о ситуации с Вышинским: беспрецедентна с точки зрения права

"Это вам не батл на стадионе, это настоящая демократия в действии", - написала Захарова на своей странице в Facebook.

Дело Кирилла Вышинского

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. Его обвиняют в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.

Во время одного из заседаний Вышинский обратился за помощью к российскому лидеру Владимиру Путину и заявил, что откажется от украинского гражданства.

Путин назвал ситуацию беспрецедентной и подчеркнул, что журналиста арестовали за его прямую профессиональную деятельность. Обеспокоенность выражал и генсек ОБСЕ Томас Гремингер, который напомнил, что все страны — члены организации должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.

Письмо журналистов Зеленскому об освобождении Вышинского подписали более 240 человек>>

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал украинские власти поддержать ценности свободы выражения мнений и немедленно освободить Вышинского.

Темы:
Задержание главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского (161)

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Теги:
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