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Генерал-лейтенант К.А. Вершинин с боевыми товарищами — воздушными асами Великой Отечественной войны.

Минобороны России опубликовало уникальные фронтовые снимки полководцев

© Foto / Минобороны России
В мире
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Министерство обороны России ранее запустило на своем сайте специальный проект "Полководцы Победы: мирные мгновения судьбы".

СУХУМ, 8 мая – Sputnik. Министерство обороны России запустило на своем официальном сайте новый раздел, в котором публикуются фронтовые фотографии полководцев времен Великой Отечественной войны.

"Минобороны России продолжает серию проектов, посвященных ключевым фигурам Великой Отечественной войны, новым мультимедийным разделом с фотографиями, запечатлевшими полководцев Победы на фронте – во время ключевых стратегических операций, известных сражений, а также до и после них, то есть, с первого до последнего дня войны", - сказано в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

Здание министерства обороны РФ на Фрунзенской набережной в Москве.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Полководцы Победы: Минобороны России опубликовало уникальные фотографии

В разделе опубликованы фотографии маршалов Георгия Жукова, Александра Василевского, Родиона Малиновского, Константина Рокоссовского, Ивана Конева, Кирилла Мерецкова. Также опубликованы фото артиллерийского разведчика Владимира Михалкина, кадры встречи на Ялтинской конференции главкома ВМФ Николая Кузнецова с британским премьером Уинстоном Черчиллем и президентом США Франклином Рузвельтом.

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Ранее на сайте Минобороны заработал раздел с уникальными семейными фотографиями полководцев, на которых они запечатлены в домашней обстановке: в кругу близких, на отдыхе и за любимыми занятиями.

Маршал Советского Союза А.М. Василевский и маршал авиации Ф.Я. Фалалеев в ходе проведения Восточно-Прусской операции. 1945 г.
© Foto / Минобороны России
Маршал Советского Союза А.М. Василевский и маршал авиации Ф.Я. Фалалеев в ходе проведения Восточно-Прусской операции. 1945 г.
Теги:
Министерство обороны РФ


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