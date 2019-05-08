Минобороны России опубликовало уникальные фронтовые снимки полководцев

СУХУМ, 8 мая – Sputnik. Министерство обороны России запустило на своем официальном сайте новый раздел, в котором публикуются фронтовые фотографии полководцев времен Великой Отечественной войны.

"Минобороны России продолжает серию проектов, посвященных ключевым фигурам Великой Отечественной войны, новым мультимедийным разделом с фотографиями, запечатлевшими полководцев Победы на фронте – во время ключевых стратегических операций, известных сражений, а также до и после них, то есть, с первого до последнего дня войны", - сказано в сообщении департамента информации и массовых коммуникаций военного ведомства.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Полководцы Победы: Минобороны России опубликовало уникальные фотографии

В разделе опубликованы фотографии маршалов Георгия Жукова, Александра Василевского, Родиона Малиновского, Константина Рокоссовского, Ивана Конева, Кирилла Мерецкова. Также опубликованы фото артиллерийского разведчика Владимира Михалкина, кадры встречи на Ялтинской конференции главкома ВМФ Николая Кузнецова с британским премьером Уинстоном Черчиллем и президентом США Франклином Рузвельтом.

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Ранее на сайте Минобороны заработал раздел с уникальными семейными фотографиями полководцев, на которых они запечатлены в домашней обстановке: в кругу близких, на отдыхе и за любимыми занятиями.