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Вылет лайнера Sukhoi Superjet 100 отменен из-за неисправности в Ростове-на-Дону

© Sputnik / Максим Блинов
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Лайнер Sukhoi Superjet 100 приземлился в Ростове-на-Дону и должен был совершить рейс в Москву утром 8 мая.

СУХУМ, 8 мая – Sputnik. В аэропорту Ростова-на-Дону отменен вылет самолета Sukhoi Superjet 100 из-за неполадки, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"После посадки пассажиров сняли с борта из-за технической неисправности. Их уже отправили другими ближайшими рейсами", — отметил собеседник агентства.

© REUTERS / Nadezhda Polomoshnova
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Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Согласно данным Гидрометцентра России, в воскресенье в Подмосковье наблюдалась гроза.

По информации Следственного комитета России, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. Выжить удалось четырем членам экипажа из пяти и 33 пассажирам.

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Следователи рассматривают различные версии ЧП с самолетом. В качестве основных выделяют возможную недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и метеоусловия.

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Теги:
Sukhoi Superjet


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