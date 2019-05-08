Вылет лайнера Sukhoi Superjet 100 отменен из-за неисправности в Ростове-на-Дону

Лайнер Sukhoi Superjet 100 приземлился в Ростове-на-Дону и должен был совершить рейс в Москву утром 8 мая.

СУХУМ, 8 мая – Sputnik. В аэропорту Ростова-на-Дону отменен вылет самолета Sukhoi Superjet 100 из-за неполадки, рассказал РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"После посадки пассажиров сняли с борта из-за технической неисправности. Их уже отправили другими ближайшими рейсами", — отметил собеседник агентства.

© REUTERS / Nadezhda Polomoshnova Обнародована расшифровка переговоров пилота Sukhoi Superjet 100 с диспетчерами

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Согласно данным Гидрометцентра России, в воскресенье в Подмосковье наблюдалась гроза.

По информации Следственного комитета России, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. Выжить удалось четырем членам экипажа из пяти и 33 пассажирам.

Трагедия в Шереметьево: Следственный комитет выдвинул основные версии катастрофы>>

Следователи рассматривают различные версии ЧП с самолетом. В качестве основных выделяют возможную недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и метеоусловия.