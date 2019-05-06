Трагедия в Шереметьево: Следственный комитет выдвинул основные версии катастрофы

В результате катастрофы в московском аэропорту Шереметьево погиб 41 человек из 78, находящихся на борту самолета Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота".

СУХУМ, 6 мая - Sputnik. Следственный комитет России назвал приоритетные версии авиакатастрофы в московском аэропорту Шереметьево, в результате которого погиб 41 человек. По словам представителя ведомства Светланы Петренко, в качестве основных выделяют три версии:

возможную недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц

неисправность самолета

плохие метеоусловия

О действиях экипажа

Профессор Технического университета Берлина и специалист по воздушному праву, доктор Эльмар Гиемулла в интервью РИА Новости отметил профессионализм пилота самолета. По его словам то, что воздушное судно удалось посадить, не взорвавшись, обеспечило выживание хотя бы части людей на борту.

"Сразу после старта самолет очень тяжелый, так как на борту много топлива. При срочной посадке лишнее топливо должно быть сброшено. По всей видимости, пилот в данном случае не смог воспользоваться этой возможностью, так как пожар начался, скорее всего, еще в воздухе. Сброс топлива мог привести в таком случае к взрыву. Это фатальная ситуация с горящим и слишком тяжелым самолетом, который в силу необходимости должен был совершить посадку - с моей точки зрения, здесь продемонстрировано высочайшее мастерство пилота", - сказал эксперт.

Заслуженный пилот России Юрий Сытник считает, что командир аварийного Superjet "не понимал, что происходит с самолетом, у него был цейтнот", а отказ автоматики только усугубил ситуацию. Сытник призвал изменить систему подготовки пилотов и сделать упор на отработку опасных ситуаций на аэродромах, а не только на тренажерах.

Военный летчик и Герой России Сергей Липовой оценил действия бортпроводников во время ЧП в Шереметьево. По его словам они действовали четко и слажено, помогли спасти десятки жизней пассажиров. Он предложил отметить их наградами.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя возможное награждение бортпроводников с загоревшегося самолета, призвал дождаться выводов комиссии.

Компенсации

Сообщается, что выплаты пострадавшим и семьям погибших в результате авиакатастрофы будут осуществлять "Аэрофлот", страховые компании и регионы, где проживали погибшие пассажиры.

© Sputnik / Сергей Мамонтов Что на самом деле происходило в загоревшемся самолете

Создан оперативный штаб по оказанию помощи пострадавшим в катастрофе, который координирует действия региональных органов исполнительной

власти, отделений Пенсионного фонда России, Фонда социального страхования России, Роструда по организации помощи пострадавшим. Премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился создать правительственную комиссию для оказания помощи пострадавшим и семьям погибших в катастрофе, ее возглавил министр транспорта Евгений Дитрих.

Пенсионный фонд заявил о готовности в кратчайшие сроки назначить пенсии членам семей погибших, специалисты Пенсионного Фонда составляют списки граждан, имеющих право на выплаты и принимают заявления.

Большинство погибших в катастрофе в Шереметьево (по данным властей региона, 26 из 41) - жители Мурманской области, где с понедельника 6 мая объявлен трехдневный траур. Врио губернатора области Андрей Чибис заявил, что семьи погибших жителей Мурманской области дополнительно получат компенсации по одному миллиону рублей, пострадавшим выделять по пятьсот тысяч рублей.

В пресс-службе губернатора Московской области сообщили, что выплатят по два миллиона рублей семьям пяти погибших жителей Подмосковья, по одному миллиону рублей – близким погибших из других регионов. Пострадавшим будет предоставлена материальная помощь до 500 тысяч рублей в зависимости от степени тяжести вреда здоровью.

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Среди пострадавших есть жители Волгоградской области. По предварительной информации МИД Украины, из-за ЧП в Шереметьево пострадала украинка. Также сообщается, что трое москвичей погибли в трагедии в Шереметьево, власти Москвы заявили, что окажут всю необходимую помощь.

Соболезнования со всего мира

Соболезнования в связи с трагедией в Шереметьево поступают в Росиию со всего мира. Слова сочувствия уже выразили лидеры Италии, Казахстана, Таджикистана, Киргизии, Молдавии, Южной Осетии, Эстонии, Азербайджана, Литвы. Президент Абхазии Рауль Хаджимба также выразил соболезнования своему российскому коллеге Владимиру Путину.



"С глубоким прискорбием мы восприняли печальную весть о трагической гибели людей в результате катастрофы. От имени народа Абхазии и от меня лично прошу передать слова соболезнования и поддержки родным и близким погибших", - говорится в сообщении главы республики.

Госсекретарь США Майк Помпео выразил соболезнования в связи с пожаром на борту самолета в Шереметьево, заявил о готовности Вашингтона оказать помощь России, говорится в пресс-релизе на сайте госдепа. Свои соболезнования выразил старший сотрудник НАТО по России и Западным Балканам, бывший исполняющий обязанности директора информационного бюро НАТО в Москве Роберт Пшель.

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования близким погибших в авиакатастрофе в Москве, а депутат Верховной рады Украины от "Радикальной партии" Игорь Мосийчук призвал помолиться за души погибших при пожаре в самолете.

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Представитель дипслужбы ЕС сообщил в аккаунте в Twitter, что "Европейский союз выражает соболезнования семьям и друзьям погибших в трагическом происшествии в аэропорту Шереметьево и желает скорейшего выздоровления пострадавшим". Свои соболезнования направили Совет Европы, посольства ФРГ и Белоруссии в Москве.