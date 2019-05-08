Суд приговорил Мамаева и Кокорина к реальным срокам

Согласно обвинительному заключению, Павел Мамаев, Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и играющий в любительской лиге Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года стали участниками двух конфликтов в центре Москвы.

СУХУМ, 8 мая — Sputnik. Пресненский суд Москвы приговорил Александра Кокорина к полутора годам колонии общего режима, Павла Мамаева – к году и пяти месяцам, сообщает РИА Новости.

Кирилл Кокорин приговорен к полутора годам колонии, Александр Протасовицкий - году и пяти месяцам общего режима. Именно на таких сроках настаивало обвинение.

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После объявления сроков заключения подсудимые поникли, а адвокаты помрачнели. Жена Александра Кокорина расплакалась и покинула зал судебных заседаний.

Подсудимые продолжат сидеть в СИЗО, где день идет за полтора. Отсчет по сроку братьям Кокориным ведется с 10 октября 2018 года, Мамаеву и Протасовицкому — с 11 октября. Таким образом, Мамаев выйдет на свободу в ноябре, а Кокорин — в декабре.

Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован в суде.

Дело Кокорина и Мамаева

В октябре минувшего года нападающий "Зенита" Кокорин, полузащитник "Краснодара" Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.

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Сначала компания избила на улице водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчук. Следующий конфликт состоялся в кафе. Там подозреваемые избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и ударили по лицу гендиректора НАМИ Сергея Гайсина, который пытался их успокоить.