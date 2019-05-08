Стул, которым Кокорин бил Пака, по решению суда будет уничтожен

В соответствии с решением Пресненского суда Москвы Мамаев выйдет на свободу в ноябре, а Кокорин — в декабре 2019 года.

СУХУМ, 8 мая - Sputnik. Пресненский суд Москвы постановил уничтожить стул, которым футболист Александр Кокорин бил главу департамента Минпромторга Дениса Пака, передает РИА Новости.

"Суд постановил уничтожить стул, изъятый в ходе осмотра места происшествия из кафе "Кофемания", - сказала судья Елена Абрамова, зачитывая приговор.

Ранее в ходе процесса в Пресненском суде Москвы выяснилось, что этот стул, изъятый в кафе, находится, скорее всего, в кабинете у дознавателя.

Суд в среду приговорил к 1,5 годам колонии общего режима братьев Александра и Кирилла Кокориных, по году и 5 месяцев получили Павел Мамаев и Александр Протасовицкий.

© Sputnik / Алексей Куденко Суд приговорил Мамаева и Кокорина к реальным срокам

Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован в суде.

Дело Кокорина и Мамаева

В октябре минувшего года нападающий "Зенита" Кокорин, полузащитник "Краснодара" Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.

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Сначала компания избила на улице водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчук. Следующий конфликт состоялся в кафе. Там подозреваемые избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и ударили по лицу гендиректора НАМИ Сергея Гайсина, который пытался их успокоить.