Стул, которым Кокорин бил Пака, по решению суда будет уничтожен

СУХУМ, 8 мая - Sputnik. Пресненский суд Москвы постановил уничтожить стул, которым футболист Александр Кокорин бил главу департамента Минпромторга Дениса Пака, передает РИА Новости.
"Суд постановил уничтожить стул, изъятый в ходе осмотра места происшествия из кафе "Кофемания", - сказала судья Елена Абрамова, зачитывая приговор.
Ранее в ходе процесса в Пресненском суде Москвы выяснилось, что этот стул, изъятый в кафе, находится, скорее всего, в кабинете у дознавателя.
Суд в среду приговорил к 1,5 годам колонии общего режима братьев Александра и Кирилла Кокориных, по году и 5 месяцев получили Павел Мамаев и Александр Протасовицкий.
Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован в суде.
Дело Кокорина и Мамаева
В октябре минувшего года нападающий "Зенита" Кокорин, полузащитник "Краснодара" Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.
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Сначала компания избила на улице водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчук. Следующий конфликт состоялся в кафе. Там подозреваемые избили главу департамента Минпромторга Дениса Пака и ударили по лицу гендиректора НАМИ Сергея Гайсина, который пытался их успокоить.