Ушел из жизни самый пожилой житель России

Долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев скончался на 124 году жизни.

СУХУМ, 11 мая — Sputnik. Самый старый житель России, долгожитель из Ингушетии Аппаз Илиев умер в возрасте 123 лет, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров, передает РИА Новости.

"Аппаз Лоросович пережил смену эпох и поколений, вырастил восьмерых детей, 35 внуков, более 20 правнуков. Всегда оставался добрым, любящим жизнь старцем, в чем я не раз убеждался при личной встрече", — написал Евкуров в своем Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Юнус-Бек Евкуров (@junusbek_evkurov) 10 Май 2019 в 12:05 PDT

По информации пресс-службы главы Ингушетии, в понедельник старец поступил в Ингушскую республиканскую клиническую больницу в крайне тяжелом состоянии с полиорганной недостаточностью. Он впал в кому. Юнус-Бек Евкуров в пятницу проведал Илиева, а также пообщался с лечащими врачами и с родными долгожителя.

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Илиев появился на свет 1 марта 1896 года в селе Гули в горном Джейрахском районе Ингушетии. Ранее власти региона информировали о том, что займутся сбором необходимых документов для его признания самым старым мужчиной планеты.