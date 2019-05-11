Грандиозные перемены: ученые рассказали, как люди изменили планету за 50 лет

В исследовании участвовали более 400 ученых и экспертов, которые в течение трех лет собирали и изучали информацию более чем из 15 тысяч научных и государственных источников информации.

СУХУМ, 11 мая – Sputnik. Межгосударственная группа ученых по биоразнообразию и экосистемным услугам провела масштабное исследование, в котором рассказала, как деятельность человека изменила планету за последние 50 лет, сообщает РИА Новости.

Исследователи выяснили, что в настоящее время порядка одного миллиона видов животных находится под угрозой исчезновения, количество локальных видов на суше сократилось на 20 процентов, и, в частности, 40 процентам амфибий, 33 процентам кораллов и трети морских млекопитающих грозит полное исчезновение.

© REUTERS / Lucas Jackson Найден возможный способ избежать глобальной катастрофы

Более того, по информации ученых, около трети поверхности суши и 75 процентов запасов пресной воды расходуется на сельское хозяйство и животноводство. Каждый год на планете добывается более 60 миллиардов тонн возобновляемых и невозобновляемых ресурсов. С 1970 года в три раза выросло производство сельхозпродукции, на 45 процентов увеличились объемы заготовок необработанной древесины. Причем общая продуктивность земной поверхности за 50 лет снизилась на 23 процента.

Исследователи также выяснили, что в воды океанов ежегодно сбрасывается от 300 до 400 тонн тяжелых металлов и всевозможных токсичных промышленных отходов, что привело к образованию в Мировом океане около 400 "мертвых зон" общей площадью порядка 245 тысяч квадратных километров, что превышает площадь Великобритании. Более того, с 1992 года удвоилась площадь городов.

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Ученые подчеркивают, что все это уже привело к тому, что порядка 300 миллионов человек подвергаются повышенному риску наводнений и ураганов, и к 2050 году этот негативный для планеты процесс вряд ли остановится.

Руководитель исследования Роберт Уотсон рассказал, что человечество разрушает "основы своей экономики, средства к существованию, продовольственную безопасность и свое здоровье". Но, по его мнению, этот процесс можно остановить, если провести фундаментальную общественную реорганизацию, касающуюся "технологических, экономических и социальных факторов, включая парадигмы, цели и ценности".