Австралийская крыса стала первой официальной жертвой глобального потепления

Большинство ученых, изучающих климат Земли, утверждают, что глобальное потепление существует и что оно радикально изменит облик планеты, если рост температур не удастся сдержать.

СУХУМ, 19 фев - Sputnik. Австралийская рифовая крыса, жившая на песчаном острове в северной части Большого Барьерного рифа, была официально занесена в число вымерших животных, вчера 18 февраля, сообщает интернет-портал Phys.org.

О существовании глобального потепления говорят результаты замеров с десятков климатических спутников, тысяч метеорологических станций и буйков в море, и сотни компьютерных моделей климата планеты. Многие животные и растения, привыкшие к определенным условиям среды, станут своеобразными "климатическими беженцами" и начнут переселяться на север или в горы, в более холодные и стабильные регионы.

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Представители флоры и фауны, не имеющие такой возможности, просто исчезнут с лица Земли или выживут только в специализированных питомниках, куда их перевезет человек. Климат и деятельность человека могут уничтожить свыше трех сотен видов млекопитающих и птиц в ближайшие столетия, считают ученые.

Рифовая мозаичнохвостая крыса (Melomys rubicola), жившая на небольшом песчаном острове у северных берегов Австралии, была найдена в 1845 году британскими путешественниками с судна HMS Bramble. Пополняя запасы воды и провизии, моряки заметили необычно крупную крысу, имевшую причудливый "горбатый" нос и рыжеватый мех.

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Экологи обратили внимание на этих необычных существ только в конце прошлого века, когда они заметили, что их популяция резко уменьшилась. В начале 1980 годов на острове Брамбл-Кэй проживало несколько сотен крыс, тогда как в 1990 годах их численность упала до 90 особей, а в середине прошлого десятилетия количество грызунов снизилось до дюжины.

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Почему исчезновение этих крыс стало большим событием для ученых? Дело в том, что экологи из университета Квинсленда еще два года назад показали, что исчезновение Melomys rubicola было связано с глобальным потеплением и повышением уровня моря.

Участившиеся бури и высокий уровень воды в Торресовом проливе, как тогда предположили ученые, оставляли все меньше и меньше места для жизни крыс на острове Брамбл-Кэй, что в конечном итоге погубило их.

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Последующие два года наблюдений за этим клочком суши и соседними уголками Австралии и Новой Гвинеи убедили их в том, что они действительно полностью исчезли. Это заставило чиновников признать рифовых крыс первыми жертвами изменения климата, и перевести несколько других млекопитающих в число видов, которым угрожает вымирание по тем же причинам.