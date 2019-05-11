На дне морском: опубликовано видео поиска картин Айвазовского у побережья Крыма

Пароход "Генерал Коцебу" с десятью картинами, среди которых вероятно есть работы Айвазовского, был обнаружен на дне Чернрго моря в июне 2018 года.

СУХУМ, 11 мая — Sputnik. Радиостанция "Говорит Москва" распространила видео поиска картин Ивана Айвазовского на дне Черного моря.

Поиски проходили на 40-метровой глубине в 12 милях от мыса Тарханкут у западного побережья Крымского полуострова. Ввиду высокой вероятности повреждения картин, в данный момент, работы по подъему артефактов на поверхность приостановлены.

Принадлежащие, возможно, кисти Ивана Айвазовского картины, обнаруженные на затонувшем пароходе "Генерал Коцебу", могли сохраниться под слоем ила, сказал РИА Новости руководитель подводной экспедиции "Нептун" Роман Дунаев.

"Поднимать картины не собирались. Но все картины, которые под илом, неизвестно в каком состоянии. Пока не уберем и не расчистим проходы, ничего сказать не можем. Ил – это прекрасный консерватор", - сказал Дунаев.

Пароход "Генерал Коцебу" разбился в 1895 году после столкновения с кораблем Черноморского флота "Пендераклия".

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"Генерал Коцебу" стал известен благодаря тому, что стал первым российским пароходом, прошедшим Суэцкий канал в 1869 году с делегацией России, в состав которой входил известный художник Иван Айвазовский.