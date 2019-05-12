Россияне попали в десятку богатейших налоговых резидентов Великобритании

СУХУМ, 12 мая - Sputnik. Российские бизнесмены Алишер Усманов, Роман Абрамович и Михаил Фридман попали в список самых богатых налоговых резидентов Великобритании, сообщает РИА Новости со ссылкой на ежегодный рейтинг британской газеты Times. CC0 Forbes назвал 200 богатейших бизнесменов России

Алишер Усманов оказался на восьмой строчке рейтинга. Издание оценило его состояние в 11,339 миллиарда фунтов стерлингов, что на 783 миллиона больше, чем в 2018 году. Усманов является крупнейшим бенефициаром USM Holdings, который контролирует "Металлоинвест", "Мегафон" и долю в Mail.Ru Group.

Владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович, за последний год поднялся в рейтинге с 13 на 9 строчку. По информации Times, стоимость его британских активов выросла на 1,8 миллиарда фунтов и составила 11,221 миллиард. Абрамовичу также принадлежат 62,74% кипрской компании Lanebrook, которая контролирует металлургический и горнодобывающий холдинг Evraz.

Беляев рассказал, почему в мире богатые богатеют, а бедные беднеют>>

Совладелец "Альфа-групп" Михаил Фридман, состояние которого составляет 10,9 миллиарда фунтов, впервые попал в рейтинг издания и замкнул первую десятку. Ранее издание Forbes признало Фридмана самым богатым жителем Лондона.

© Sputnik / Владимир Трефилов Bloomberg назвал богатейшего человека в современной истории

Возглавили рейтинг 2019 года индийские предприниматели Шри и Гопи Хиндуя, владельцы компании Hinduja Group с состоянием в 22 миллиарда фунтов. На втором месте оказались основатели Trans World Group братья Дэвид и Саймон Рубен, состояние которых оценивается в 18,664 миллиарда фунтов.

Замыкает первую тройку самых богатых резидентов Британии миллиардер Джим Ратклифф, основатель и глава нефтехимической компании Ineos. В прошлом году он занимал лидирующую позицию, но сейчас стоимость его активов оценили в 18,15 миллиарда фунтов, что на 2,9 миллиардов меньше по сравнению с прошлым годом.