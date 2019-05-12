Россияне попали в десятку богатейших налоговых резидентов Великобритании

СУХУМ, 12 мая - Sputnik. Российские бизнесмены Алишер Усманов, Роман Абрамович и Михаил Фридман попали в список самых богатых налоговых резидентов Великобритании, сообщает РИА Новости со ссылкой на ежегодный рейтинг британской газеты Times.
Алишер Усманов оказался на восьмой строчке рейтинга. Издание оценило его состояние в 11,339 миллиарда фунтов стерлингов, что на 783 миллиона больше, чем в 2018 году. Усманов является крупнейшим бенефициаром USM Holdings, который контролирует "Металлоинвест", "Мегафон" и долю в Mail.Ru Group.
Владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович, за последний год поднялся в рейтинге с 13 на 9 строчку. По информации Times, стоимость его британских активов выросла на 1,8 миллиарда фунтов и составила 11,221 миллиард. Абрамовичу также принадлежат 62,74% кипрской компании Lanebrook, которая контролирует металлургический и горнодобывающий холдинг Evraz.
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Совладелец "Альфа-групп" Михаил Фридман, состояние которого составляет 10,9 миллиарда фунтов, впервые попал в рейтинг издания и замкнул первую десятку. Ранее издание Forbes признало Фридмана самым богатым жителем Лондона.
Возглавили рейтинг 2019 года индийские предприниматели Шри и Гопи Хиндуя, владельцы компании Hinduja Group с состоянием в 22 миллиарда фунтов. На втором месте оказались основатели Trans World Group братья Дэвид и Саймон Рубен, состояние которых оценивается в 18,664 миллиарда фунтов.
Замыкает первую тройку самых богатых резидентов Британии миллиардер Джим Ратклифф, основатель и глава нефтехимической компании Ineos. В прошлом году он занимал лидирующую позицию, но сейчас стоимость его активов оценили в 18,15 миллиарда фунтов, что на 2,9 миллиардов меньше по сравнению с прошлым годом.