Израиль построит на Голанах поселок имени Дональда Трампа

СУХУМ, 12 мая - Sputnik. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что власти страны выбрали на Голанских высотах площадку для строительства поселка, который будет назван в честь президента США Дональда Трампа, сообщает РИА Новости.

"Я обещал, что мы построим населенный пункт в честь президента Трампа. Настоящим информирую вас, что мы уже нашли место на Голанах, где это новое поселение будет создано", - сказал Нетаньяху.

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Премьер-министр подчеркнул, что решения, связанные с закладкой нового населенного пункта, будут вынесены на утверждение нового состава кабинета министров, формированием которого он занимается после победы на апрельских выборах.

Президент США Дональд Трамп ранее подписал декларацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами на встрече с израильским премьером Биньямином Нетаньяху.

В ходе Шестидневной войны 1967 года Израиль отбил у Сирии и оккупировал Голанские высоты, а в 1981 году в одностороннем порядке их аннексировал.

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Принадлежность горного плато считается основным предметом израильско-сирийского конфликта, попытки решить который предпринимались до начала гражданской войны в Сирии.