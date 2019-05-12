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Президент РФ В. Путин принял участие в шествии Бессмертный полк

Путин рассказал, что чувствовал на акции "Бессмертный полк"

© Sputnik / Алексей Дружинин
В мире
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Акция "Бессмертный полк" традиционно проходит в России и других странах в День Победы в Великой Отечественной Войне.

СУХУМ, 12 мая — Sputnik. Президент России Владимир Путин рассказал в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" о том, что для него лично значит участие в шествии "Бессмертного полка", передает РИА Новости.

"Вот отец у меня. Как он мог пройти по площади в 45-м году? Никак. Он всю жизнь хромал и ушёл из жизни с осколком гранаты в ноге. Ну разве такие люди могли пройти по Красной площади в Параде Победы? Нет. Но они, именно простые солдаты, добывали победу. И добыли её огромной ценой", - сказал глава государства.

Лидер России также рассказал о чувствах, которые испытал, впервые пройдя по Красной площади с портретом отца.

Шествие Бессмертного полка по миру
"Бессмертный полк" прошел по миру

"Знаете ко мне какая мысль пришла? Он не мог этого сделать, но я хотя бы портрет его пронесу, он это заслужил. Я думаю, что тысячи людей, сотни тысяч, когда идут с портретами своих близких участников войны, наверное, то же думают об этом", - сказал президент России.

Впервые акция "Бессмертный полк" была организована в 2012 году в Томске по инициативе местных тележурналистов. Около шести тысяч человек вышли на центральную улицу города с двумя тысячами фотографий участников Великой Отечественной войны.

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Акция "Бессмертный полк" традиционно проходит в России и других странах в День Победы. Президент России также присоединился в этом году к шествию на Красной площади. Это был уже пятый раз, когда глава государства участвовал в акции.

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Теги:
Владимир Путин


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