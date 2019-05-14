Путин: необходимо создать защиту от гиперзвукового оружия

СУХУМ, 14 мая - Sputnik. Виды защиты от гиперзвукового оружия в России должны появиться раньше, чем в других странах, заявил российский лидер Владимир Путин, пишет РИА Новости.

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"Мы с вами знаем прекрасно, что пока такого оружия (гиперзвукового. - ред.) в мире нет, нет ни у кого, кроме нас, кроме России. Но мы также прекрасно понимаем, что в ведущих странах мира рано или поздно такое оружие появится, и для нас с вами будет лучше, если для них это будет поздно. А что значит — для них поздно? Это значит, что средства защиты от таких видов вооружения у нас должны появиться раньше, чем гиперзвуковое оружие будет поставлено на боевое дежурство в тех армиях, о которых я уже упомянул", — сказал Путин на совещании с военными.

По его словам, если российские специалисты будут работать по плану и с тем качеством, которого добивались до сих пор, то так и будет. При этом он подчеркнул, что работа над разработкой защиты от гиперзвукового оружия требует особого внимания, требует очень профессионального подхода и в планировании, и в подготовке.