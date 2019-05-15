Cекрет успеха: ученые рассказали о причинах популярности "Игры престолов"

СУХУМ, 15 мая – Sputnik. Невероятной популярности сериала "Игра престолов" способствует тот факт, что он в полной мере удовлетворяет запросам зрителей, чувствующих себя сопричастными к происходящему, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз, опубликованный на сайте Франкфуртского университета прикладных наук.

Профессор информационных систем и бизнес-администрирования Клауса-Петера Эрнста утверждает, что подобные сериалы удовлетворяют традиционные желания людей, такие как стремление иметь друзей и чувствовать принадлежность к определенному социуму.

"Зрители рассматривают персонажей как близких людей, в истории которых они, по их собственным ощущениям, принимают участие. В "Игре престолов" каждый может найти для себя персонажа, с которым он сможет себя отождествить", - подчеркивает Эрнст.

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Более того, люди ассоциируют себя с главными героями сериала и проводят параллели между их собственной жизнью и судьбой вымышленных героев, считает ученый.

"Так, например, человек, играющий в своей собственной семье роль аутсайдера, может отождествлять себя с образом Тириона Ланнистера. Иногда люди соотносят себя с персонажами, на которых они хотели бы быть похожими, или же с героями, в которых они видят пример для подражания, например, Арья Старк или Дейенерис Таргариен. Сериал создает у людей ощущение, будто они хорошо знакомы с героями, и они могут воспринимать их как своего рода членов семьи или друзей", - считает профессор.

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Не менее важным фактором успеха сериала остается человеческое любопытство, отмечает Эрнст.

"В "Игре престолов" может произойти так, что любимый персонаж, за ростом и развитием которого зрители наблюдают пять-шесть лет, умирает. Напряжение, которое теряется в случае с другими форматами, здесь сохраняется", - подчеркнул он.

Популярности сериала способствуют и сервисы скачивания и потоковой передачи видео, что, по утверждению ученого, несет с собой и негативные последствия.

"Люди могут просмотреть так много серий, что приходится говорить о психической зависимости - а Netflix и прочие способствуют тому, что "наркотик" можно получить быстро и легко", - резюмирует Эрнст.

Телесериал "Игра престолов" снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничает за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.