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Актриса Белла Рэмси, исполняющая роль Лианны Мормонт в Игре престолов

Актрисе из "Игры престолов" родители запретили смотреть сериал

© HBO (2011 – ...)
Культура
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Последний сезон "Игры престолов" начали показывать в России с 15 апреля. До конца саги осталось две серии.

СУХУМ, 8 мая — Sputnik. Родители актрисы Беллы Рэмси, исполняющей роль Лианны Мормонт в "Игре престолов", запретили дочери смотреть сериал, сообщает РИА Новости со ссылкой на FoxNews.

К такому решению родителей подтолкнуло обилие жестоких сцен в телешоу. "Наверное, я посмотрю его целиком, когда мне исполнится 18", — заявила Рэмси.

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© Foto / Home Box Office, Inc.
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15-летняя Белла Рэмси рассказала, что ей разрешили посмотреть часть сцен с собственным участием из финального сезона и некоторые предыдущие эпизоды. Юная актриса отметила, что при просмотре родители загораживали ей экран во время "слишком чудовищных" моментов.

Телесериал "Игра престолов" снят по фэнтези-циклу Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени". Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничает за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.

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С 2011 года шоу получило 38 премий "Эмми".

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Финальный сезон саги, состоящих из шести эпизодов, стартовал на телеканале HBO 14 апреля. Последнюю серию покажут 19 мая.

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Теги:
Игра престолов (сериал)


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