Косаток из "китовой тюрьмы" выпустят в июле в Охотское море

Заседание консилиума ученых по планам реадаптации белух и косаток, содержащихся в бухте Средняя Приморского края прошло во вторник 14 мая в Москве в Институте проблем экологии и эволюции РАН имени А.Н. Северцова.

СУХУМ, 15 мая – Sputnik. Ученые пришли к выводу, что косаток из бухты Средняя в Приморье необходимо вывезти в Охотское море для выпуска в середине июля, сообщает Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

В работе консилиума приняли участие ученые институтов РАН, Минобрнауки, ВНИРО, эксперты команды исследователя океанов Жана-Мишеля Кусто, представители общественных организаций.

"В отношении выпуска косаток рабочая группа рекомендовала считать оптимальным местом и временем выпуска Шантарский район Охотского моря в период с июля по сентябрь текущего года. Наиболее удобным временем транспортировки косаток из бухты Средняя является середина июля", - сказано в сообщении.

Рабочая группа подчеркнула, что необходимо быстрее переходить на кормление животных без контакта с человеком, обеспечить их спутниковыми и визуальными метками, организовать постоянное наблюдение за акваторией бухты Средняя и в целом залива Восток.

"В отношении реадаптации и выпуска белух рабочая группа считает, что их выпуск возможен только в пределах их естественного ареала, оптимальным ближайшим районом для выпуска является Охотское море. Удобным временем выпуска белух является летний сезон 2019 года, однако в случае невозможности выпуска всех животных, часть из них может быть выпущена в 2020 году", - сообщает ВНИРО.

Команда исследователя океанов Жан-Мишеля Кусто отметила, что выпуск косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье непосредственно в бухте Средняя, где они сейчас обитают, может угрожать людям и маломерным судам, а также уловам рыбаков в этом районе, сообщает РИА Новости.

"Выпуск косаток и белух в местах отлова (или смежных) рядом с дикими популяциями и доступной кормовой базой дает наилучшие перспективы успешного долгосрочного выживания. Второй вариант, если данные о местах отлова не являются точными, является выпуском в стратегических местах на основе данных о сородичах и доступности кормовой базы", - сказано в рекомендациях.

В таком случае, по утверждению ученых, животные будут обеспечены кормом и могут интегрироваться в дикие группы своего вида. Третий вариант - выпуск непосредственно в бухте Средняя, где расположена "китовая тюрьма". Он является простым и недорогим, но несет риски негативного поведения косаток и белух, в том числе, их возвращение в этот район.

"У китообразных может развиться вредное поведение, такое как выедание рыбы из сетей. Кроме того, агрессивное поведение, наблюдаемое у некоторых косаток на объекте в бухте Средняя, может продолжаться после выпуска, если животные выпущены в ближайшем районе, что может представлять опасность для людей и небольших судов. Выпуск в бухте Средняя приводит к наименее вероятной социальной реинтеграции, вероятным долгосрочным негативным последствиям и снижению потенциала выживания китообразных", - подчеркивается в рекомендациях.

История "китовой тюрьмы"

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала известна после того как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих.

Отмечалось, что по меньшей мере 11 из 13 косаток содержались недалеко от Находки в бухте Средняя. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.

Жан-Мишель Кусто: выпуск косаток и белух из "китовой тюрьмы" может занять годы>>

Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, 11 косаток оказались детенышами, 90 белух не достигли половой зрелости, а 13 из них были младше года. Недавно белухи и одна косатка пропали из вольеров.

Южно-Сахалинский городской суд 31 января принял к производству иск группы сахалинских общественных организаций к Минсельхозу, Росрыболовству и Росприроднадзору о выпуске косаток и белух.