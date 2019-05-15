Финальные испытания мотоцикла "Кортеж" начались в России

Глава "Ростеха" Сергей Чемезов ранее заявил, что мотоцикл выйдет на рынок под брендом "Иж" и будет продаваться как в России, так и за рубежом.

СУХУМ, 15 мая - Sputnik. Мотоцикл из проекта "Кортеж" проходит финальные заводские испытания, сказал РИА Новости в среду представитель НАМИ.

"Облик сформирован, мотоцикл проходит заводские испытания. Это российская разработка", - сказал он на выставке MILEX-2019.

Ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров сообщил, что серийное производство мотоцикла будет запущено не ранее 2020 года. По словам Мантурова, мотоцикл будет полностью электрическим, его внешний вид будет вписан в модельный ряд Aurus.

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Мотоцикл появится на рынке под брендом "Иж" и будет реализовываться как в России, так и за рубежом, отмечал ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

Проект "Кортеж" - семейство автомобилей класса "люкс" для первых лиц государства (лимузин, седан, минивэн и внедорожник на единой модульной платформе). Проект реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и зарубежных партнеров. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей.

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Ориентировочная цена машин семейства "Кортеж", которые появятся в продаже под брендом Aurus, будет начинаться от 10 миллионов рублей. В феврале бренд был представлен европейской общественности на Женевском автосалоне.