Лавров: Россия не пойдет на уступки США из вежливости

Глава МИД России Сергей Лавров ранее выразил надежду на то, что визит госсекретаря США Майка Помпео в Россию поможет улучшить отношения двух стран и способствует решению практических вопросов.

СУХУМ, 15 мая - Sputnik. Министр иностранных дел Сергей Лавров, говоря об атмосфере прошедших во вторник переговоров Владимира Путина и Майка Помпео, заявил, что вежливость в общении не гооворит о готовности российской стороны идти на уступки, противоречащим национальным интересам России, сообщает РИА Новости. © Sputnik / Сергей Гунеев Путин: Россия настроена на восстановление полноформатных отношений с США

"Мы все сказали вчера, президент Путин подтвердил это, помощник президента Юрий Ушаков это подтвердил, я это комментировал. Мы слышали о том, что президент Трамп публично выразил заинтересованность воспользоваться саммитом "двадцатки" в Осаке для проведения двустороннего контакта с президентом Путиным. Если будет официальное конкретное предложение, конечно, мы его поддержим", - сказал журналистам Лавров.

Говоря о том, намерены ли стороны идти на уступки с учетом благожелательной атмосферы, сложившейся на переговорах Путина с госсекретарем США Майком Помпео, министр добавил: "это, наверное, разные понятия; надо всегда быть вежливыми, а мы - вежливые люди".

"Мы говорим на любые темы, исходя из того, что нужно общаться, нужно слушать друг друга. И мы других слышим, между прочим, они нас - не всегда. Но это отнюдь не означает, что если мы вежливо разговариваем, то мы будем идти на какие-то уступки, которые противоречат коренным национальным интересам Российской Федерации", - заявил глава внешнеполитического ведомства России.

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Кроме того, Сергей Лавров рассказал, почему не прокатил своего коллегу, госсекретаря США Майка Помпео на белом автомобиле "Победа" в ходе визита в Россию, как предыдущего главу госдепа Джона Керри.

"Куда-то делся армянин, который мне эту "Победу" давал, не знаю", - пошутил в ответ Лавров.

На реплику о том, что с Джоном Керри они как будто были друзьями, а прием Помпео в России - стандартный официоз, глава МИД усмехнулся: "какой официоз, о чем вы говорите".

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Госсекретарь США Майк Помпео во вторник в Сочи провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, также госсекретаря принял президент России Владимир Путин. Это был первый визит Помпео в Россию в качестве госсекретаря, на должность которого он был назначен в марте 2018 года.