Лавров: Россия не пойдет на уступки США из вежливости

СУХУМ, 15 мая - Sputnik. Министр иностранных дел Сергей Лавров, говоря об атмосфере прошедших во вторник переговоров Владимира Путина и Майка Помпео, заявил, что вежливость в общении не гооворит о готовности российской стороны идти на уступки, противоречащим национальным интересам России, сообщает РИА Новости.
"Мы все сказали вчера, президент Путин подтвердил это, помощник президента Юрий Ушаков это подтвердил, я это комментировал. Мы слышали о том, что президент Трамп публично выразил заинтересованность воспользоваться саммитом "двадцатки" в Осаке для проведения двустороннего контакта с президентом Путиным. Если будет официальное конкретное предложение, конечно, мы его поддержим", - сказал журналистам Лавров.
Говоря о том, намерены ли стороны идти на уступки с учетом благожелательной атмосферы, сложившейся на переговорах Путина с госсекретарем США Майком Помпео, министр добавил: "это, наверное, разные понятия; надо всегда быть вежливыми, а мы - вежливые люди".
"Мы говорим на любые темы, исходя из того, что нужно общаться, нужно слушать друг друга. И мы других слышим, между прочим, они нас - не всегда. Но это отнюдь не означает, что если мы вежливо разговариваем, то мы будем идти на какие-то уступки, которые противоречат коренным национальным интересам Российской Федерации", - заявил глава внешнеполитического ведомства России.
"Куда-то делся армянин, который мне эту "Победу" давал, не знаю", - пошутил в ответ Лавров.
На реплику о том, что с Джоном Керри они как будто были друзьями, а прием Помпео в России - стандартный официоз, глава МИД усмехнулся: "какой официоз, о чем вы говорите".
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Госсекретарь США Майк Помпео во вторник в Сочи провел переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым, также госсекретаря принял президент России Владимир Путин. Это был первый визит Помпео в Россию в качестве госсекретаря, на должность которого он был назначен в марте 2018 года.