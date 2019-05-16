Компания Huawei и 70 ее подразделений попали в черный список США

Президент США Дональд Трамп ранее заявил об угрозе иностранного шпионажа американским информационным технологиям и призвал уравновесить открытость инвестициям с национальной безопасностью.

СУХУМ, 16 мая - Sputnik. Министерство торговли США планирует внести крупнейшего китайского производителя телекоммуникационного оборудования Huawei в черный список, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

"Данные действия связаны с доступной министерству информацией, которая дает разумные основания заключить, что Huawei участвует в деятельности, изложенной в обвинительном заключении минюста против Huawei", - сказано в заявлении.

Компания будет внесена в черный список вместе с 70 своими подразделениями за "деятельность, противоречащую национальной безопасности США", подчеркивается в сообщении. Американским производителям, которые реализуют Huawei какое-либо оборудование, придется получить специальную лицензию властей США.

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"Этот шаг помешает компаниям, принадлежащим иностранцам, использовать американскую технологию таким образом, который потенциально подрывает национальную безопасность США", - сказал министр торговли США Уилбур Росси.

Президент США Дональд Трамп ранее подписал указ, объявив режим "национального ЧП" в связи с угрозами информационным технологиям. Министру торговли было поручено останавливать сделки, которые создают серьезный риск для национальной безопасности США или безопасности жителей страны.

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Конкретные страны и компании в указе Трампа не указываются, однако считается, что он направлен прежде всего против Китая и компаний Huawei и ZTE. Ранее США заявили о намерении препятствовать использованию оборудования Huawei при создании сотовых сетей нового поколения 5G как в США, так и в других странах.