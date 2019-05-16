Меркель: Еврокомиссия не остановит "Северный поток-2"

Ранее Европарламент принял резолюцию о политических отношениях Евросоюза и России, в которой содержатся предложения остановить проект "Северный поток-2", а также ограничить доступ России к финансам и технологиям.

СУХУМ, 16 мая – Sputnik. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Еврокомиссии не удастся остановить прокладку трубопровода "Северный поток-2", несмотря на принятие новой Газовой директивы Евросоюза, передает РИА Новости со ссылкой на газету Handelsblatt.

"Проект практически полностью утвержден. Новая Газовая директива дает Еврокомиссии больше возможностей для опротестования реализации "Северного потока-2. Однако и она не воспрепятствует проекту", - сказала Меркель.

"Ключевым моментом" в проблематике строительства "Северного потока-2" канцлер считает Украину, которая, по ее мнению, должна остаться транзитером газа, несмотря на ввод в эксплуатацию нового газопровода.

Кто поддерживает "Северный поток — 2"

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии, Швеции и Дании.

Реализацией проекта занимается компания Nord Stream 2 AG. Половину средств в него вложит "Газпром", а остаток проинвестируют европейские партнеры: Uniper, Wintershall, OMV, Shell и Engie.

Терпение лопнуло: Германия пойдет в обход антироссийских санкций США>>

Германия выступает в поддержку строительства, подчеркивая коммерческую направленность проекта. По словам министра экономики Петера Альтмайера, "Северный поток-2" внесет вклад в стабилизацию поставок газа в Европу.