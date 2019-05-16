Лохматая охрана: кинологи выбрали лучшие породы сторожевых собак

СУХУМ, 16 мая - Sputnik. Лучшими породами собак для охраны жилья и защиты владельцев считаются среднеазиатская и кавказская овчарки, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

© Sputnik / Илья Питалев МВД России составило список потенциально опасных пород собак

"Существует целый ряд пород, которые изначально и в процессе современной селекционной работы отбирались с учетом выраженности инстинктов охраны территории, имущества владельцев и самих владельцев. Яркими примерами являются отечественные среднеазиатская и кавказская овчарки. Нужно знать, что собаки этих пород склонны к принятию самостоятельных решений как в отсутствии, так и в присутствии хозяев. Именно поэтому они в обязательном порядке должны проходить курс дрессировки", - сказал он.

По мнению кинолога, дрессировка учит собаку верно оценивать ситуации, когда необходимо проявить агрессию, а когда следует сохранять спокойствие.

"Ни в коем случае нельзя пренебрегать воспитанием этих собак. Собаки, предназначенные для охраны, должны быть обучены как базовым навыкам послушания, так и недоверию к чужим людям, в них должна быть развита уверенность в себе и своих действиях", - подчеркнул Голубев.

Голубев также обратил внимание на то, что дрессировкой должны заниматься только профессионалы, имеющие соответствующее образование и опыт работы.

В тоже время, наиболее расположенными к дрессировке и контролю со стороны владельца считаются служебные породы собак, уверен Голубев. На протяжении многих лет их представителей используют в разных видах служб: для поиска взрывчатых и наркотических веществ, розыска людей, задержания нарушителей, поиска людей в завалах после катастроф и так далее.

Наиболее яркими примерами служебных пород Голубев назвал немецких и бельгийских овчарок, ротвейлеров, лабрадоров, спаниелей.

"Все они отличаются неприхотливостью, хорошим здоровьем, выносливостью, высокой обучаемостью, твердым характером, уверенностью в себе и бесстрашием. Именно поэтому они способны выполнять работу зачастую в сложных погодных условиях в течение продолжительного времени", - сказал кинолог.

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Человек закреплял в этих породах такие качества, которые позволяли бы применять служебных собак в разных ситуациях, считает кинолог. Собаки этих пород десятки лет проходили и проходят отбор на управляемость, дрессируемость, и социальную адаптированность, поэтому они хорошо поддаются обучению и контролю со стороны владельцев.