Подсобили: "Роскосмос" помог Маску пристыковать корабль Dragon-2 к МКС

Пилотируемый корабль Dragon-2 в марте совершил первый испытательный полет в беспилотном режиме со стыковкой к МКС.

СУХУМ, 16 мая - Sputnik. Входящая в госкорпорацию "Роскосмос" ракетно-космическая корпорация "Энергия" рассказала, что успешная стыковка к МКС американского космического корабля Dragon-2 компании SpaceX Илона Маска стала возможной благодаря стыковочному адаптеру, конструкцию которого разработало и изготовило российское предприятие, сообщает РИА Новости.

"Но все же не стоит забывать, что удачная стыковка американского корабля с МКС в автоматическом режиме осуществилась в том числе и благодаря стыковочному адаптеру IDA, основная конструкция которого разработана и изготовлена в "Энергии", - сказала начальник пресс-центра РКК "Энергия" Ирина Романова.

© Foto / Aly Song Илон Маск признал российские ракеты первоклассными, а двигатели - лучшими

Предприятие "Энергия" по заказу американской компании Boeing изготовило три летных образца и четыре элемента для испытаний стыковочного адаптера IDA. Разработанные в "Энергии" летные образцы Boeing дооснастил рядом элементов: кольцом, теплозащитой, кожухами, мишенью и транзитными электроразъемами.

Первый адаптер IDA был утерян в результате аварийного запуска грузового корабля Dragon в июне 2015 года. Второй адаптер был доставлен на МКС кораблем Dragon в июле 2016 года, именно к нему в марте 2019 года причалил Dragon-2. Третий адаптер, произведенный для замены потерянного первого IDA, планируется доставить на Dragon в июле 2019 года.

Компания SpaceX успешно вывела на орбиту новейший корабль Crew Dragon>>

Как рассказал в марте РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, основную часть международного стыковочного адаптера IDA на модуле Harmony МКС, к которому причалил Dragon-2, произвела РКК "Энергия". В марте на предприятии сообщили, что не располагают информацией об этом.