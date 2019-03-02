Компания SpaceX успешно вывела на орбиту новейший корабль Crew Dragon

Ракету-носитель Falcon 9 запустили с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в 10:49 по московскому времени.

СУХУМ, 2 мар — Sputnik. Компания Илона Маска SpaceX впервые в истории отправила в космос частный космический корабль Crew Dragon, сообщает РИА Новости.

Cпустя некоторое время после старта первая ступень акеты-носителя Falcon 9 села на плавучую платформу в Атлантическом океане, а Crew Dragon был успешно вшел на орбиту.

Falcon 9 launches Nusantara Satu to orbit; SpaceX’s 70th successful mission and 20th reflight of an orbital class rocket booster pic.twitter.com/A8qcYJ2fQH — SpaceX (@SpaceX) 22 февраля 2019 г.

Илон Маск запустил прямую трансляцию запуска космического корабля Dragon-2 (Crew Dragon), а также кадры из его кабины.

SpaceX Crew Dragon recap https://t.co/MmQmctxRSo — Elon Musk (@elonmusk) 2 марта 2019 г.

Корабль осуществляет тестовый полет в режиме автопилота. На борту находится только манекен Рипли, названный в честь главной героини фильма "Чужой". Корабль должен прибыть на МКС завтра.

Crew Dragon сконструирован на базе грузового корабля Dragon, который летает на МКС с 2012 года. Аппарат рассчитан на экипаж из семи человек. На июль запланирован его первый пилотируемый полет.

Earth floats gently in zero gravity pic.twitter.com/XUH3KeDPVe — Elon Musk (@elonmusk) 2 марта 2019 г.

США прекратили отправку астронавтов в космос в 2011 году, после завершения программы "Шаттл". С тех пор американцы летают на МКС на российских "Союзах".

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В 2014 году НАСА подписало контракты с частными компаниями SpaceX и Boeing на создание пилотируемых кораблей. Первый старт созданного Boeing корабля Starliner намечен на апрель, а пилотируемый старт должен пройти летом 2019 года.