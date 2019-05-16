ООН о ситуации в Идлибе: готовимся к худшему сценарию

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что террористы не прекращают атаки на позиции армии Сирии в Идлибе.

СУХУМ, 16 мая - Sputnik. Cоветник по гуманитарным вопросам спецпосланника ООН по Сирии Наджат Рошди заявила, что ООН готовится к реагированию на ухудшение ситуации в сирийском Идлибе, передает РИА Новости.

"Ожидаем ли мы кровавой бойни в Идлибе? Я надеюсь, что нет. Но я могу сказать вам, что коллеги проводят переоценку готовности к реагированию. Мы готовимся к самому худшему сценарию, надеясь на лучший сценарий", - сказала Рошди.

Cоветник спецпосланника ООН по Сирии также проинформировала о том, что ООН параллельно ведет переговоры с Россией, Турцией и США об их готовности вновь подтвердить приверженность меморандуму взаимопонимания по вопросу деэскалации в районе Идлиба.

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"Это будет действительно катастрофа и трагедия, и ситуация ухудшается. Не только с точки зрения влияния на мирных жителей, но и с точки зрения динамики в регионе", - отметила Рошди.

Террористы на прошлой неделе увеличили количество обстрелов поселений на севере провинции Хама, в Алеппо и в горной Латакии. Отряды боевиков регулярно предпринимают безуспешные попытки атаковать позиции сирийской армии. Правительственные войска и ВВС САР в свою очередь увеличили интенсивность ударов по террористам в Идлибе. Бомбардировкам подвергаются склады, огневые позиции и передовые наблюдательные пункты террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*.

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* Террористическая организация, запрещена в России