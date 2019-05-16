ОБСЕ: ВСУ концентрируют в Донбассе тяжелые вооружения

Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе ранее согласовала "весеннее" перемирие", которое вступило в силу 8 марта.

СУХУМ, 16 мая – Sputnik. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине обнаружила 33 реактивных системы залпового огня, подведенных украинскими силовиками к линии соприкосновения, рассказал постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, передает РИА Новости.

Так, 6 мая были замечены пять зенитно-ракетных комплексов "Бук" недалеко от железнодорожной станции Бахмут в Донецкой области и шесть тяжелых гаубиц "Гиацинт-Б" вблизи железнодорожной станции Рубежное в Луганской области, на следующий день в Рубежном выявлено три РСЗО "Ураган".

"По информации СММ, за период с 6 по 14 мая в нарушение минского Комплекса мер и дополнения к нему у ВСУ выявлено 25 "Ураганов" и восемь "Градов", девять гаубиц "Гвоздика", четыре крупнокалиберные артустановки "Мста-Б", два ЗРК "Тунгуска", - сказал Лукашевич.

Постпред России при ОБСЕ отметил, что замечен и рост случаев применения запрещенной минскими соглашениями техники.

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"За прошедшую неделю СММ не смогла верифицировать у ВСУ как отведенные 106 танков, 189 артиллерийских систем и 33 РСЗО. При этом большая часть техники, которую за тот же период СММ "выявила" у ополченцев, использовалась для участия в Параде Победы в годовщину окончания Великой Отечественной войны", - сказал он.

Лукашевич также обратил внимание на то, что силовики ВСУ продолжают активно минировать местность в Донбассе.

"На территории под контролем украинских военных значительные участки вблизи линии соприкосновения по-прежнему скрыты от мониторинга под предлогом присутствия мин. При этом ВСУ продолжают массово минировать местность – например, 4 и 9 мая миссия обнаружила свыше 3 тысяч установленных мин вблизи позиций ВСУ в населенном пункте Пищевик в Донецкой области", - заявил Лукашевич.

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Российский дипломат также выразил надежду на то, что украинские переговорщики начнут диалог с Донбассом на предстоящем 22 мая заседании контактной группы и по вопросу скорейшего разминирования.