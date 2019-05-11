Грызлов: "капитуляция" ЛНР и ДНР исключена

Референдумы о самоопределении Донецкой и Луганской народных республик , организованные сторонниками федерализации Украины, состоялись пять лет назад 11 мая 2014 года.

СУХУМ, 11 мая - Sputnik. Полпред России на переговорах контактной группы Борис Грызлов заявил, что никакой "капитуляции" самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик быть не может, сообщает РИА Новости.

"Донецкий и луганский референдумы стали ответом на вооруженный переворот, на подъем неонацизма, на избиения и убийства несогласных с новой киевской властью, на объявление и начало карательной операции. Это был ответ людей на грубое нарушение своих прав, на угрозу своей жизни. Это был ответ Донбасса на агрессию с запада", - сказал Грызлов.

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По его мнению, "последующие события на Украине подтверждают, что у жителей Донбасса были все основания для такого решения".

"Киевская "партия войны" не оставила жителям Донецка и Луганска иного выбора, кроме самостоятельности и самозащиты. Все, что получал Донбасс от официального Киева – это агрессия и блокада. Все, что слышал Донбасс от официального Киева – это угрозы и требования сдаться. Естественно, никакой капитуляции Донецка и Луганска не будет и быть не может. Не для этого жители ДНР и ЛНР защитили свое право на жизнь, на достойное будущее, на родной язык и нестертую историческую память", - подчеркнул полпред России.

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"На данный момент необходимость предоставления особого статуса территориям Донецкой и Луганской областей признана и закреплена в международных правовых документах: в Минских договоренностях, решениях нормандской четверки, резолюции Совета Безопасности ООН. Это правовая реальность, вне зависимости от любых заявлений украинских властей, которые, между прочим, сами подписали и признали все эти документы", - отметил Грызлов.

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Кроме того, Борис Грызлов заявил, что провал "партии войны" на выборах президента Украины предоставляет новые возможности для диалога между Киевом и Донбассом, а Москва намерена этому способствовать, заявил журналистам полпред РФ на переговорах контактной группы по Украине Борис Грызлов.

"Вновь подчеркну: разрешение конфликта на Украине, нормализация отношений Киева и Донбасса могут быть обеспечены только через прямой диалог между Киевом и Донбассом. Чем раньше это осознают в Киеве, тем будет лучше", - сказал он.

"Провал "партии войны" на выборах президента Украины открывает возможности для перехода к диалогу, и мы готовы содействовать этому в рамках реализации минских договоренностей. В ближайшее время увидим, чего стоят слова о мире и диалоге, которые звучали на украинских выборах", - резюмировал Грызлов.

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ЦИК Украины 30 апреля официально признал Владимира Зеленского победителем президентских выборов. Во втором туре его поддержали 73,22% избирателей, его оппонента, действующего президента Петра Порошенко - 24,45%.