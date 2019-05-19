ЮНЕСКО: раз в две недели умирает один коренной язык

СУХУМ, 19 мая - Sputnik. Мир теряет по меньшей мере один коренной язык в месяц, рассказал РИА Новости руководитель отдела обеспечения доступности и сохранения информации Сектора коммуникации и информации ЮНЕСКО Боян Радойков.

"Чаще, чем раз в месяц - раз в неделю или две недели - умирает один язык. Это просто статистика. Что же делать? Просто наблюдать за этим, сохраняя в памяти название очередного умершего языка? Нет. Мы создали атлас языков, которые находятся под угрозой, что позволит сохранить те языки, которые пока еще не умерли, чтобы следующие поколения имели к ним доступ", - сказал Радойков.

"Трудно сказать, где языки исчезают быстрее всего. Пожалуй, это в первую очередь Африка и Латинская Америка. Это связано с тем, что иногда остаются такие языки, на которых разговаривают всего три-четыре человека. И когда они умирают, никто другой уже не может его заменить", - отметил эксперт.

© Sputnik / Томас Тхайцук День родного: как изучить абхазский язык

Райдоков считает, что "это такое, нормальное, натуральное угасание языков".

"Исправить ситуацию невозможно. Но можно сохранить, найти людей, которые будут делать видео, еще как-то поучаствуют в сохранении языков… Это такой процесс. В следующие 50 лет, возможно, из мировых языков не будет половины. Это будут мертвые языки, о которых останутся только воспоминания. Здесь тоже проведу параллель с биологическим разнообразием: все исчезает. Как говорят, человек - самый большой разрушитель всего на свете. Мы могли бы гордиться - никто в мире не уничтожает так успешно разнообразие", - сказал он.

Трапш о сохранении языков Кавказа: Россия, Турция и Абхазия объединяют усилия>>

Эксперт также проинформировал о том, что общая численность коренных языков в мире колеблется между пятью и шестью тысячами.

"Всего в мире между пятью и шестью тысячами коренных языков. Мы в ЮНЕСКО делаем, если угодно, инвентаризацию этих языков", - сказал он.

Собеседник агентства подчеркнул, что ЮНЕСКО выступила с обращением ко всем государствам мира с просьбой предоставить информацию о коренных языках.

"Некоторые отвечают, некоторые нет, но мы хотим создать максимально полный перечень. Если это получится, то это уже будет немало… Задача ЮНЕСКО состоит в том, чтобы привлечь внимание к вопросу коренных языков, оповестить о нем, чтобы впоследствии были приняты какие-то важные решения", - добавил Радойков.

Эксперт уверен, что языковое разнообразие имеет огромное значение для мира, поскольку коренные языки являются богатством всего человечества.

© Sputnik Томас Тхайцук Научить родному: вопросы на русском о судьбе абхазского

"Коренные языки - это богатство человечества. ЮНЕСКО уделяет очень много внимания биологическому разнообразию, а языки - это такое же разнообразие и такое же сокровище, которое нужно сохранять. Культурное разнообразие, языковое разнообразие - это все имеет огромное значение для мира", - сказал он.

Радойков отметил, что "коренные языки имеют очень важное значение для государств".

"И для России это тоже важно - президент Владимир Путин обсуждал эту тему на встрече с гендиректором ЮНЕСКО Одри Азуле. Важно понимать, что поддерживают власти той или иной страны, как поддерживают, поддерживают ли вообще? Есть такой политический момент даже в отношении к языкам. И мы здесь должны найти баланс, чтобы работа шла вперед", - добавил представитель ЮНЕСКО.

Ардзинба рассказала, как абазины пытаются сохранить свой язык и культуру>>

Он считает, что тот факт, что международный Год коренных языков снискал поддержку послов и министров многих стран, является хорошим признаком. "Это значит, что сознание по этому вопросу повысилось", - подчеркнул он.