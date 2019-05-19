Одностороннее перемирие: армия Сирии прекратила ведение огня в Идлибе

Ранее российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии сообщил, что боевики "Джебхат ан-Нусры" готовят провокацию в сирийской провинции Идлиб, чтобы обвинить российские ВКС в химических атаках по мирным жителям.

СУХУМ, 19 мая — Sputnik. Вооруженные силы Сирии в одностороннем порядке прекратили ведение огня в Идлибе, передает РИА Новости со ссылкой на российский центр по примирению враждующих сторон.

© AFP 2019 / MUHAMMAD HAJ KADOUR Минобороны России: боевики готовят провокацию в Идлибе

Боевики продолжают обстрел позиций правительственных войск и мирного населения в провинциях Хама, Латакия и Алеппо. С 18 мая зафиксировано 13 атак, в результате которых , отмечается в сообщении ранения трое сирийских военнослужащих.

Тем временем, по информации российского Минобороны России, за сутки в районе Идлиба были зафиксированы 14 случаев нарушения режима прекращения огня.

Вчера представители российского Центра по примирению провели одну гуманитарную акцию в районе Ард Аль-Хамра города Алеппо, в рамках которой было выдано 500 продовольственных наборов.

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Россия по просьбе президента Сирии Башара Асада начала военную операцию осенью 2015-го. Весной следующего года, после успешного выполнения задач, Владимир Путин распорядился вывести основную часть войск.