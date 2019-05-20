Трамп: если Иран захочет побороться, это станет его концом

США на фоне обострения ситуации вокруг Ирана сосредоточили в Персидском заливе и вблизи него как минимум семь военных кораблей и доставили зенитно-ракетный комплекс Patriot.

СУХУМ, 19 мая - Sputnik. Президент США Дональд Трамп предрек конец Ирана, если тот намерен побороться с США и будет угрожать им, и призвал власти Ирана никогда этого не делать, передает РИА Новости.

"Если Иран захочет побороться, это будет его официальным концом. Никогда не угрожай США снова", - написал Трамп в своём Twitter.

Кроме того, Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что не стремится к войне, единственные вторжения, к которых он желает - экономические.

© Sputnik / Антон Быстров США готовятся посылать на Иран "500 ракет в день" и рекламируют наши ПВО

"Если вторгаться, то экономически", - ответил он на вопрос журналиста, который попросил прокомментировать слова сенатора Линдси Грэма, который заявил, что они с Трампом хотят "разных вторжений".

Трамп подчеркнул, что он не хочет и войны с Ираном" и единственное, к чему он стремится с этой страной - "не дать им возможности разработать ядерное оружие".

Как ранее пояснили в Пентагоне, присутствие военных кораблей США в Персидском заливе - это ответ на "признаки повышенной готовности Ирана проводить наступательные операции против сил США и для защиты наших интересов".

Вашингтон предъявил Ирану "ядерный ультиматум">>

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется избежать войны с Ираном. Иранский верховный лидер Али Хаменеи заявлял, что Иран не намерен вести войну с США, однако продолжит сопротивление Вашингтону.