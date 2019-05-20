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Архивнео фото здания Верховной рады Украины в Киеве

Зеленский досрочно распустил Верховную раду Украины

© Sputnik / Стрингер
В мире
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Зеленский принес присягу и вступил в должность президента Украины на торжественном заседании Верховной рады в понедельник 20 мая.

СУХУМ, 20 мая - Sputnik. Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский заявил, что досрочно распускает Верховную раду, передает РИА Новости.

"Я распускаю Верховную раду восьмого созыва. Слава Украине!" - сказал он, выступая в парламенте.

Инаугурация президента Украины Владимира Зеленского
© Стоп-кадр трансляции инаугурации на телеканале 1+1
Зеленский принес присягу и вступил в должность президента Украины

В понедельник утром прошла инаугурация нового президента Украины, во время которой Зеленский принес присягу украинскому народу, а глава Конституционного суда объявила о вступлении его в должность главы государства.

Очередные выборы в Раду были намечены на октябрь этого года.

Кроме того, новый лидер государства призвал парламентариев отменить депутатскую неприкосновенность, принять закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также избирательный кодекс.

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Тридцатого апреля ЦИК Украины официально признал, что Зеленский победил на выборах, набрав во втором туре 73,22% голосов. Петра Порошенко поддержали 24,45% избирателей.

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Теги:
Верховная Рада Украины, Владимир Зеленский


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