Зеленский досрочно распустил Верховную раду Украины

СУХУМ, 20 мая - Sputnik. Вступивший в должность президента Украины Владимир Зеленский заявил, что досрочно распускает Верховную раду, передает РИА Новости.
"Я распускаю Верховную раду восьмого созыва. Слава Украине!" - сказал он, выступая в парламенте.
В понедельник утром прошла инаугурация нового президента Украины, во время которой Зеленский принес присягу украинскому народу, а глава Конституционного суда объявила о вступлении его в должность главы государства.
Очередные выборы в Раду были намечены на октябрь этого года.
Кроме того, новый лидер государства призвал парламентариев отменить депутатскую неприкосновенность, принять закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также избирательный кодекс.
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Тридцатого апреля ЦИК Украины официально признал, что Зеленский победил на выборах, набрав во втором туре 73,22% голосов. Петра Порошенко поддержали 24,45% избирателей.