Песков отреагировал на "российский скандал" в Австрии

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов ранее заявил, что скандал вокруг вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе является результатом европейских внутриполитических интриг с целью развязывания русофобской политики.

СУХУМ, 20 мая - Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не имеет никакого отношения к скандалу в Австрии с участием бывшего вице-канцлера и лидера Австрийской партии свободы (АПС) Хайнца-Кристиана Штрахе, передает РИА Новости.

"Это не относится ни к Российской Федерации, ни к президенту, ни к правительству. Мы не знаем доподлинно, кто эта женщина (участница скандального видео. - Прим. ред.), русская ли она, россиянка ли она, поэтому это история, которая не имеет и не может иметь к нам никакого отношения", - сказал Песков.

Скандальное видео

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За неделю до выборов в Европарламент крупнейшие немецкие СМИ синхронно опубликовали материалы с утверждением о том, что вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе обсуждал возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы с некой "россиянкой", которая, по словам Штрахе, является гражданкой Латвии.

Немецкое издание Welt указало на то, что запечатленная на видео встреча была "ловушкой" для политика, выступающего вместе с его Австрийской партией свободы за отмену антироссийских санкций и нормализацию отношений с Москвой.

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Штрахе, назвавший ситуацию ловушкой и целенаправленным политическим убийством, был вынужден подать в отставку. Канцлер Австрии Себастьян Курц отказался продолжать правительственную коалицию с партией Штрахе и объявил о проведении досрочных выборов в парламент.