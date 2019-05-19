В Госдуме и Совфеде прокомментировали скандал с экс-вице-канцлером Австрии

Немецкое издание Welt ранее указало на то, что запечатленная на видео встреча была "ловушкой" для политика, выступающего за отмену антироссийских санкций и нормализацию отношений с Москвой.

СУХУМ, 19 мая - Sputnik. Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов (ЛДПР) заявил, что скандал вокруг вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе является результатом европейских внутриполитических интриг с целью развязывания русофобской политики, передает РИА Новости.

"Я считаю, что это внутриполитические немецкие и европейские интриги. Некоторые политики хотят опять разыграть русофобскую карту, и слишком много домыслов в этой истории… Средствам массовой информации в преддверии выборов, да и общественности, нужны какие-то горячие факты. И здесь явно придуманная история, как у нас говорят, у страха глаза велики", - сказал Морозов.

Парламентарий особо отметил что у официальной Москвы совершенно нет необходимости вмешиваться ни в какие внутриполитические процессы других стран.

"Поскольку мы проводим открытую внешнюю политику и выстраиваем свои взаимоотношения со всеми странами на основе взаимного уважения и учета национальных интересов этих государств", - сказал депутат.

В свою очередь председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев назвал скандал вокруг видео с экс-вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе накануне выборов в Европарламент спланированной кампанией международного масштаба.

"Все говорит о том, что мы имеем дело со спланированной кампанией международного масштаба, заказчики которой не особо и скрывают себя и свои намерения. Наверняка последуют и другие "сенсации" с обязательным "русским следом", а сегодня практически всем нелиберальным политикам показали: "компромат" есть на каждого, а если нет, то его "организуют". Поэтому лучше помалкивать", - написал сенатор на своей странице в Facebook.

По словам Косачева, "стражи европейской демократии" не очень любят саму демократию, так как "она не гарантирует нужного результата", и потому "раз за разом прибегают к проверенным, хотя и не очень чистым средствам – провокациям и скандалам".

Скандальное видео

За неделю до выборов в Европарламент крупнейшие немецкие СМИ синхронно опубликовали материалы с утверждением о том, что вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе обсуждал возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы с некой "россиянкой", которая, по словам Штрахе, является гражданкой Латвии.

Немецкое издание Welt указало на то, что запечатленная на видео встреча была "ловушкой" для политика, выступающего вместе с его Австрийской партией свободы за отмену антироссийских санкций и нормализацию отношений с Москвой.

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Штрахе, назвавший ситуацию ловушкой и целенаправленным политическим убийством, был вынужден подать в отставку. Канцлер Австрии Себастьян Курц отказался продолжать правительственную коалицию с партией Штрахе и объявил о проведении досрочных выборов в парламент.