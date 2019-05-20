МВД России предложило конфисковывать автомобили у пьяных водителей

СУХУМ, 20 мая - Sputnik. МВД России предложило изымать автомобили у пьяных водителей, рассказали РИА Новости в пресс-центре ведомства.

© Sputnik / Евгений Одиноков МВД России предлагает дать полиции право вскрывать автомобили

В марте и апреле ведомство направило соответствующие предложения в Кабинет министров России. Кроме того, в МВД попросили усилить ответственность за "совершение отдельных правонарушений в области безопасности дорожного движения".

Это не первая за последнее время мера по усилению ответственности для нарушивших закон водителей. Так, на прошлой неделе Госдума приняла в первом чтении законопроект об ужесточении наказания за ДТП со смертельным исходом по вине пьяных водителей.

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В апреле Владимир Путин подписал закон об усилении ответственности для водителей, скрывшихся с места аварии, в которой пострадали или погибли люди.