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МВД России предложило лишить наркозависимых права управления автомобилем

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Ранее в Совфеде России одобрили идею создания комплексной системы реабилитации и ресоциализации наркозависимых.

СУХУМ, 26 мар - Sputnik. Заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов рассказал, что правоохранительное ведомство изучает вопрос лишения наркозависимых права управлять автомобилями и работать на опасных производствах, передает РИА Новости.

"Во многих государствах лица, больные наркоманией, лишаются права работать на вредных и опасных производствах и права управления транспортными средствами. Сейчас мы получим эту информацию от первоисточников. И будем с нашими коллегами обсуждать, возможно ли применение этого опыта в России", - сказал Зубов на совещании в Совфеде.

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Зубов подчеркнул, что МВД отправило запросы в 46 стран с просьбой о предоставлении информации о том, как этот вопрос решается там.

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Теги:
МВД РФ


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