Солист System of a Down представил студийную версию ключевой песни из "Игры Престолов"

Солист американо-армянской группы System of a Down опубликовал на своей странице в Facebook знаменитый хит из "Игры Престолов" в своем исполнении.

СУХУМ, 20 мая — Sputnik. Американский певец Серж Танкян поделился на своей странице в Facebook студийной версией ключевой песни из кинохита "Игра Престолов", передает Sputnik Армения.

"Имею честь объявить, что мой друг и композитор телесериала "Игра Престолов" Рамин Джавади пригласил меня для исполнения песни "Рейны из Кастамере" для саундтрек-альбома по случаю окончания 8 сезона", - написал Танкян.

Композиция в киновселенной саги "Песнь льда и пламени" играет одну из важнейших ролей. Песня "Рейны из Кастамере" звучала в конце Красной свадьбы и стала сигналом к резне, во время которой был убит Роб Старк, его мать Кейтилин Старк и многочисленные союзники.

Смысл песни заключается в обыгрывании слов на английском языке - созвучие между фамилией Рейнов (Reyne) и английским словом rain - дождь. Она повествует о восстании Тарбеков и Рейнов против своих сюзеренов Ланнистеров, которое Тайвин Ланнистер (отец Серсеи, Джейме и Тириона) подавил с невиданной жестокостью, полностью уничтожив мятежные дома и разрушив их замки. Песня "Рейны из Кастамере" обычно несет в себе скрытую угрозу.

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Тем эпичнее ее звучание в конце восьмого сезона, когда дом Ланнистеров практически разрушен невиданной жестокостью Дейенерис.

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Ирано-немецкий композитор оркестровой музыки для фильмов и телевидения Рамин Джавади получил мировую известность благодаря музыке к фильмам "Варкрафт", "Железный человек", "Тихоокеанский рубеж", а также телесериалам "Побег", "Игра престолов", "Штамм", "Мир Дикого запада" и "В поле зрения".