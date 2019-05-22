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Комплексы "Авангард" поступили на вооружение в ракетные войска России

© Foto / Михаил Климентьев
В мире
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Первые ракетные комплексы "Авангард" с гиперзвуковым блоком заступят на боевое дежурство в 2019 году.

СУХУМ, 22 мая – Sputnik.  Командующий ракетных войск стратегического назначения российской армии Сергей Каракаев заявил о начале поступлений в войска комплексов "Авангард".

© Sputnik / Стрингер
"Мы беззащитны": испытания "Авангарда" напугали США

По данным РИА Новости, в Ясненском ракетном соединении в Оренбургской области уже развернута инфраструктура для постановки ракетного полка с комплексом "Авангард". Планируется, что он заступит на боевое дежурство к концу года.

В конце 2018 года российское оборонное ведомство успешно испытало ракету с гиперзвуковым боевым блоком комплекса "Авангард". Она стартовала в Оренбургской области и поразила цель на Камчатке примерно в шести тысячах километров.

Программа летных испытаний ракеты комплекса была полностью выполнена, что позволило поставить "Авангард" на вооружение в срок.

Минобороны показало видео запуска гиперзвуковой ракеты "Авангард">>

Владимир Путин назвал "Авангард" "адекватным и асимметричным" ответом на систему противоракетной обороны США.

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