Комплексы "Авангард" поступили на вооружение в ракетные войска России

СУХУМ, 22 мая – Sputnik. Командующий ракетных войск стратегического назначения российской армии Сергей Каракаев заявил о начале поступлений в войска комплексов "Авангард".
По данным РИА Новости, в Ясненском ракетном соединении в Оренбургской области уже развернута инфраструктура для постановки ракетного полка с комплексом "Авангард". Планируется, что он заступит на боевое дежурство к концу года.
В конце 2018 года российское оборонное ведомство успешно испытало ракету с гиперзвуковым боевым блоком комплекса "Авангард". Она стартовала в Оренбургской области и поразила цель на Камчатке примерно в шести тысячах километров.
Программа летных испытаний ракеты комплекса была полностью выполнена, что позволило поставить "Авангард" на вооружение в срок.
Минобороны показало видео запуска гиперзвуковой ракеты "Авангард">>
Владимир Путин назвал "Авангард" "адекватным и асимметричным" ответом на систему противоракетной обороны США.