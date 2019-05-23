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На позиции армии САР на границе провинции Идлиб. Архивное фото

Армия Сирии предупредила жителей Идлиба о начале военной операции

© РИА Новости / Михаил Алаеддин
В мире
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что террористы не прекращают атаки на позиции армии Сирии в Идлибе.

СУХУМ, 23 мая – Sputnik. Сирийская армия начала разбрасывать с вертолетов листовки с обращением к жителям провинции Идлиб покинуть свои дома перед стартом масштабной военной операции по ее освобождению от террористов, передает РИА Новости со ссылкой на проправительственную газета al-Watan.

"Вертолеты сирийской армии сбрасывают большое количество листовок на деревни в провинции Идлиб с призывом к их жителям покинуть дома перед началом крупномасштабной операции по ее освобождению", - информирует газета.

© AFP 2019 / Delil Souleiman
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Ожесточенные бои с использованием авиации прошли в среду между сирийской правительственной армией и террористами в районе города Кафр-Набуда.

Минобороны России заявило в среду, что Вооруженные силы Сирии с утра 22 мая отбили уже три атаки боевиков "Джебхат ан-Нусры"* на Кафр-Набуда, в которых принимало участие около 500 боевиков. В российском военном ведомстве также отметили, что с вечера 21 мая боевики "ан-Нусры"* в Идлибской зоне деэскалации осуществляют массированные атаки на войска САР с использованием техники и РСЗО.

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Теги:
Идлиб, Сирия


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